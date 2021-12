Abel Osundairo Rocking MAGA Hat, mais ce n’est pas tiré sur Jussie Smollett

Lire du contenu vidéo

Abel Osundairo berçait fièrement un chapeau MAGA rouge tout en célébrant un grand moment de sa carrière de boxeur … mais il dit qu’il ne lance pas un coup à Jussie Smollett.

Tu dois voir cette vidéo TMZ obtenue d’Abel et de son frère Ola célébrant qu’Abel est devenu le meilleur boxeur amateur dans sa catégorie de poids… ils font la fête dans un club de Chicago, avec des chapeaux accrocheurs.

Abel a un chapeau rouge qui dit MAGA … qui, bien sûr, joue comme une référence à Jussie affirmant que ses agresseurs ont crié « c’est le pays MAGA » lors de l’attaque du canular.

Alors que certains pensent qu’il jubilait de Jussie, qui était juste coupable de mentir aux flics de Chicago, l’avocat d’Abel, Gloria Rodriguez dit à TMZ … le chapeau n’est pas un tir contre Smollett ou une démonstration de soutien à Donald Trump.

Au lieu de cela, l’avocat d’Abel dit qu’il a personnalisé le chapeau MAGA avec un contour de l’Afrique comme la lettre « A » parce qu’il veut que le chapeau soit le reflet de son héritage nigérian. C’est plus comme Make Africa Great Again… qu’autre chose.

La célébration s’est déroulée dimanche soir à la discothèque Sage de Chicago après qu’il a remporté un tournoi de boxe en Louisiane, le propulsant au premier rang du classement de boxe amateur dans la division des 189 livres.

Rappelez-vous, nous avons déjà vu Abel montrer ses prouesses en boxe… ce n’est donc pas un choc qu’il gravisse les échelons.

Ola a aussi un chapeau intéressant – son couvercle rouge dit « Larry Hoover gratuit », ce qui est opportun compte tenu de Kanye West et Canard juste écrasé leur boeuf avec un concert-bénéfice pour le célèbre gangster de Chicago… qui, selon Ola, a été emprisonné à tort.

Mis à part le couvre-chef, Abel a également montré sa ceinture de boxe de championnat … et lui et son frère ont passé la nuit à danser et à chanter avec d’autres clients. Au vainqueur va le butin.