Abel Ruiz expulsé et Braga éliminé

23/12/2021

.

L’expulsion avec un rouge direct de l’attaquant espagnol Abel Ruiz Ce jeudi a conditionné Braga, éliminé par Vizela (1-0) en huitièmes de finale de la Coupe du Portugal, une phase dont Moreirense et Belenenses, issus de la première division, sont également tombés, dépassés respectivement par Mafra et Rio Ave, du deuxième catégorie du football portugais.

Abel Ruiz Il a quitté le terrain du stade Do Vizela à une demi-heure lorsqu’il a joué un dur tacle sur Nuno Moreira qu’à neuf minutes, il avait donné l’avantage à Vizela au tableau d’affichage.

Initialement, l’arbitre a montré le carton jaune à l’international espagnol, mais, après avoir été averti par le VAR après l’examen de l’action, Abel Ruiz il a vu le rouge et a été expulsé.

Les Braga, favoris dans l’affrontement, en infériorité, n’ont pas pu renverser la vapeur. De plus, l’affrontement s’est terminé avec neuf hommes car André Horta, en 89, a également été contraint de quitter le terrain.

Avec Vizela, Mafra et Rio Ave, de Second, ils ont atteint le classement après avoir élargi la liste des surprises de cette journée de coupe. Ils laissèrent en route les Moreirense et les Belenense, de la première division. Mafra a battu Moreirense, qui a devancé d’une demi-heure avec un but du Brésilien Yan et qui a également joué de 33 avec un homme de plus pour l’expulsion du local Gilherme Ferreira.

Pourtant, le Mafra s’est rallié. Bura, sur penalty, a égalisé peu avant la pause, et Pedro Barcelos et Andrezinho ont terminé le classement de Mafra.

Rio Ave, quant à lui, a laissé Belenenses hors de la Coupe après s’être imposé aux tirs au but à Vila do Conde (1-1). Nuno Pedro a donné l’avantage aux visiteurs à la 9e minute mais Hugo Gomes a égalisé au bord de l’entracte pour l’équipe de Luis Freire qui a maintenu le rythme jusqu’aux tirs au but où il a scellé son classement.

Braga, Mafra et Rio Ave rejoignent Tondela, Portimonense, Leca et le Sporting qui avaient auparavant scellé leur passe.

– Résultats des huitièmes de finale

MAFRA 3 – Moreirense 1

RIO AVE 1 – Belenenses 1

VIZELA 1 – Braga 0

Porto – Benfica AU JEU

. mardi 21 décembre

TONDELA 3 – Estoril 1

Famalicao 1 – PORTIMONENSE 1 (+)

. mercredi 22 décembre

LEÇA 1 – Murs 1 (+)

Casa Pia 1 – SPORTIF 2

(+) : par pénalités

Qualifiés pour les quarts de finale : Leça, Sporting, Portimonense, Tondela, Mafra, Rio Ave et Vizela.