Abel Ruiz, la grande surprise de Luis Enrique

09/05/2021 à 19:43 CEST

Abel Ruiz est la grande surprise du onze de départ de l’équipe espagnole face à la Géorgie ce dimanche dans le cinquième match de l’Espagne dans la phase de groupes des qualifications pour la Coupe du monde au Qatar. Le footballeur du Sporting de Braga, une équipe de jeunes Blaugrana, fera ses débuts officiels avec La Roja.

Luis Enrique a amplement démontré qu’il a des idées claires et qu’il les accompagne jusqu’au bout. La composition présentée contre la Géorgie, après être tombée contre la Suède et avoir compliqué la passe directe pour l’épreuve de Coupe du monde, l’entraîneur a apporté de nombreux changements dans le onze et l’un d’eux est la présence d’un attaquant dont l’histoire avec l’équipe espagnole vient de loin parce qu’il a été un incontournable dans les rangs inférieurs. En fait, sa présence dans l’équipe espagnole a toujours été commune, quelle que soit la façon dont cela s’est passé au quotidien avec le Barça dans le passé et avec le Sporting de Braga aujourd’hui. En juin dernier, il a fait ses débuts lors d’un match amical contre la Lituanie avec l’absolu. La confiance en Abel des dirigeants sportifs de la RFEF a été et continue d’être totale. Peu d’attaquants offrent autant de polyvalence en attaque que celui d’Almusafes.

Luis Enrique, en revanche, n’a donné de la continuité qu’à Eric Garcia en ce qui concerne les footballeurs du Barça présents à La Roja. Jordi Alba et Busquets partent du banc contre la Géorgie. Le onze complet est le suivant : Unai Simón, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gayá, Rodri, Carlos Soler, Llorente, Sarabia, Ferran Torres et Abel Ruiz.