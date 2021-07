Abena Akuaba, une reine internationale au Mexique

Abena Akuaba Appiah (Hildeliza Lozano Garduno)

C’est votre premier voyage international en tant que Miss Grand, quels autres pays allez-vous visiter ?

J’étais aux États-Unis et de là j’ai pris l’avion pour l’Équateur mais il y a eu des problèmes avec mon vol et cela n’a pas pu être fait, nous avons donc dû tout arranger pour venir au Mexique avant, mais ensuite j’irai dans ce pays d’Amérique du Sud. Nous n’avons fait que changer l’ordre des pays.

Comment était-ce de rentrer aux États-Unis avec une couronne, après que beaucoup vous aient dit que vous n’y arriveriez pas ?

C’était incroyable parce que j’ai combattu dans de nombreuses batailles et maintenant ils me voient vers le haut qui m’ont souvent vu par-dessus leurs épaules. Maintenant, ils me disent qu’ils sont fiers de moi. Je dis aux filles qui rêvent que rien n’est impossible et que tout peut être réalisé.

Comment était-ce de rivaliser avec la Mexicaine Angela Yuriar en Thaïlande ?

Elle est incroyable et belle. Il y a eu beaucoup de commentaires malveillants à mon sujet pendant le concours, à l’intérieur comme à l’extérieur et surtout sur les réseaux sociaux, mais elle m’a toujours dit : « ne les écoute pas, ne les lis pas. Ne vous inquiétez pas de ce qu’ils disent parce que vous êtes spécial ». Angela est une femme très douce.

Angela est du nord du pays, près de Chihuahua, et ici les gens sont très sympathiques…

Elle est ma sœur pour la vie. Il était toujours très gentil et m’a dit que tout ce que j’avais à faire était de faire mon travail, ce que j’étais venu en Thaïlande, et je l’ai fait. Elle était aussi top parce qu’elle est belle, mais le plus important est qu’un concours de beauté n’est pas une bataille mais plutôt la recherche de la meilleure ambassadrice de la marque, en l’occurrence Miss Grand.