Abercrombie choisit un nouveau directeur du numérique – WWD

Abercrombie & Fitch Co. a nommé Samir Desai au poste de directeur du numérique et de la technologie, un poste nouvellement créé au sein de l’entreprise.

Dans son annonce de lundi, Abercrombie, qui exploite les marques A&F, Hollister, Gilly Hicks, Abercrombie Kids et Social Tourist, a indiqué que Desai sera chargé de diriger la « stratégie de transformation numérique en cours de l’entreprise, y compris le développement d’initiatives stratégiques par le biais de données et d’analyses, d’optimisation les expériences des clients et des utilisateurs et faire évoluer le portefeuille de marques de l’entreprise vers des expériences numériques uniques à chacun de leurs divers publics.

Fran Horowitz, PDG d’A&F, a déclaré que « les solides antécédents et la connaissance approfondie de l’innovation technologique de Desai seront incroyablement précieux alors que nous poursuivons notre processus de transformation pour devenir un détaillant dirigé par le numérique. Au cours des dernières années, nous avons accordé la priorité à l’investissement dans nos capacités numériques. Avec le leadership de Samir, nous sommes impatients d’améliorer encore nos expériences omnicanales et nos pratiques technologiques pour rester proches de nos clients mondiaux.

Desai a récemment occupé le poste de directeur de la technologie chez Equinox, la société de fitness de luxe, où il était responsable du développement et de l’exécution d’une “stratégie de données complète à travers le portefeuille de marques, en lançant une entreprise de médias numériques directement au consommateur, en créant des expériences client qui fusionnent stratégies physiques et numériques, et plus encore.

Desai sera membre du comité directeur exécutif d’A&F et rapportera directement à Horowitz.

Horowitz a déclaré plus tôt cette année qu’A&F était passé à un modèle commercial dirigé par le numérique. La société a fixé un budget d’investissement de 100 millions de dollars pour 2021, dont environ la moitié sera consacrée aux opérations numériques. Dans le numérique, “l’investissement le plus important est dans l’expérience”, a déclaré Horowitz, notant que l’année dernière, l’entreprise a renforcé les talents dans les équipes d’analyse des utilisateurs et des données de l’entreprise.

Les ventes numériques ont augmenté de 39 % pour atteindre 1,7 milliard de dollars en 2020, ce qui signifie qu’elles représentaient 54 % des revenus annuels l’année dernière. Des talents de haut niveau ont été ajoutés dans le numérique et dans d’autres domaines l’année dernière.