Abercrombie & Fitch dévoile sa nouvelle boutique Regent Street

Abercrombie & Fitch a ouvert son nouveau magasin situé sur Regent Street, à Londres.

Le nouveau magasin présente le format prototype mis à jour de la marque, qui comprend les marques Abercrombie pour adultes et Abercrombie pour enfants.

« Nous pensons que les magasins sont importants et notre nouvel emplacement à Regent Street est un autre exemple de notre engagement envers le marché EMEA, ainsi que de notre investissement continu et de l’amélioration de nos points de vente physiques dans le monde entier », a déclaré Kristin Scott, présidente de la marque mondiale Abercrombie & Fitch Co.

« Ces espaces plus petits et plus intimes trouvent mieux écho auprès de nos clients, et les fonctionnalités omnicanales offrent une expérience d’achat fluide. »

Les équipements du nouveau magasin comprennent des cabines d’essayage contenant des commandes d’éclairage et de musique réglables, une station de chargement de téléphone et des boutons permettant aux clients d’alerter les associés lorsqu’ils ont besoin d’aide.

Le magasin est également équipé de fonctions de click & collect, de commande en magasin, de réservation en magasin et d’expédition depuis le magasin.

“Le magasin Abercrombie & Fitch Regent Street est l’un des magasins les plus importants sur le plan culturel que nous ayons ouvert dans le monde”, a déclaré Daniel LeVesconte, GVP EMEA, marques mondiales.

« Nous sommes très heureux d’accueillir les clients dans ce nouvel espace passionnant, car il s’agit d’un autre pas en avant pour favoriser des connexions plus étroites avec nos clients EMEA. »

L’année dernière, Abercrombie & Fitch a révélé qu’elle fermerait son magasin phare de Londres d’ici la fin janvier 2021, avant l’expiration de son bail, selon le Financial Times.

À l’époque, la chaîne de vêtements a annoncé qu’elle fermerait au total sept de ses magasins phares mondiaux, après qu’une baisse du nombre de visiteurs pendant la pandémie a exacerbé les difficultés dues à la sous-performance.

