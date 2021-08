Abercrombie & Fitch nomme un vice-président senior pour l’ESG – WWD

Abercrombie & Fitch Co. a nommé Michael Lopez vice-président senior, environnement, social et gouvernance, un nouveau rôle au sein de l’organisation.

L’opérateur des marques Abercrombie & Fitch, Hollister et Gilly Hicks, a déclaré lundi que Lopez sera responsable de la direction de la durabilité, des dons à la communauté et des fonctions d’inclusion et de diversité. A&F a également déclaré qu’il cherchait à « élargir ces efforts et à intégrer la stratégie ESG dans ses opérations commerciales ».

Cette nomination reflète la prise de conscience d’A&F que sa jeune clientèle est de plus en plus préoccupée par les questions sociales et environnementales et par ce que représentent les marques auprès desquelles ils achètent.

Fran Horowitz, PDG d’A&F, a déclaré que « l’expérience éprouvée de Lopez dans les fonctions ESG sera vitale alors que nous cherchons à étendre et à aligner les efforts importants de nos équipes de développement durable, de dons communautaires, d’inclusion et de diversité. Au cours des dernières années, nous avons entrepris d’étendre nos efforts ESG afin de fournir une expérience inclusive à nos clients et associés et d’avoir un impact positif sur nos communautés mondiales.

Lopez rejoint A&F après avoir occupé le poste de directeur de la diversité chez Hewlett Packard Enterprises, responsable de la diversification de la main-d’œuvre et de la mise en place de stratégies favorisant une expérience inclusive pour les employés de HPE. Au cours de sa carrière, Lopez a occupé divers postes de direction dans les domaines de l’inclusion et de la diversité, des relations gouvernementales, des affaires publiques, des relations internationales et des ressources humaines chez Goldman Sachs, Jefferies & Co. et Alcoa. Il est également membre de la Human Rights Campaign et siège au conseil consultatif des entreprises de l’organisation.

Lopez sera membre du comité directeur exécutif d’A&F et relèvera de la directrice des ressources humaines Holly May.

Michel Lopez