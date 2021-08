Abercrombie se lance avec Zappos en tant que partenaire exclusif de vente au détail aux États-Unis – WWD

Abercrombie & Fitch étend sa distribution grâce à un accord exclusif aux États-Unis avec Zappos.com et élargit son offre de chaussures.

Officiellement, les produits A&F pour femmes et enfants sont lancés sur Zappos.com lundi, bien que les produits soient disponibles sur Zappos aujourd’hui.

De plus, Zappos et Abercrombie ont collaboré sur une collection de chaussures de bottes, baskets et talons à lanières pour femmes.

En dehors des magasins et des opérations de commerce électronique d’Abercrombie et des fonctionnalités d’achat natives des plateformes de médias sociaux comme Instagram et Facebook, Zappos devient le seul détaillant à vendre des produits Abercrombie aux États-Unis à l’étranger, Abercrombie est vendu dans ses magasins et sur Tmall, Zalando, Asos, À propos Vous, Boozt, Next, Zalora et The Iconic.

Zappos a commencé en 1999 en tant que site Web de chaussures et s’est depuis étendu aux vêtements, sacs et accessoires proposant des marques telles que Madewell, Vans, Crocs, Free People et Under Armour, qui sont tous vendus sur divers sites Web. Zappos, qui a été racheté par Amazon.com en 2009, maintient une réputation de service client solide, 24h/24 et 7j/7, avec sa politique de retour de 365 jours et sa livraison gratuite.

«Nous essayons de donner à chaque marque un service de gants blancs, mais avec Abercrombie, nous faisons un lancement assez important. Nous n’avons pas fait quelque chose comme ça dans le passé parce que c’est si exclusif », a déclaré à WWD Jeff Espersen, directeur général et responsable du merchandising chez Zappos.com. “C’est vraiment différent.”

Pour le lancement, Zappos mettra en valeur le denim d’Abercrombie et dans sa boutique de denim via une prise de contrôle de deux semaines. Fit Finder de Zappos peut aider les clients à trouver leur ajustement optimal. Zappos proposera également des looks assortis des marques Abercrombie Adults et Abercrombie Kids.

Il y a des mois, « Nous avons commencé à leur parler [Abercrombie] à propos d’une collection de chaussures, et une chose en a entraîné une autre », a déclaré Espersen. «Nos entreprises sont assez similaires dans ce que nous voulons, la façon dont nous excitons le client et nous veillons à offrir la meilleure expérience possible.

« Nous les avons d’abord approchés. Il y avait de l’intérêt des deux côtés », a déclaré Espersen. « Comme nous sommes si profondément enracinés dans la chaussure, c’est une opportunité pour eux de donner vie aux chaussures dans leur propre entreprise. Nous pouvons les aider avec ça.

Et Abercrombie aide Zappos en développant son offre de vêtements et en « donnant vie à des histoires de la tête aux pieds » dans la mode. “Nous nous concentrons très fortement sur cela”, a déclaré Espersen. « Nous vivons tous un rafraîchissement de notre garde-robe, troquant notre confort douillet contre des pièces plus élégantes. En proposant les jeans pour femmes les plus connus d’Abercrombie & Fitch et des chaussures exclusives à travers une expérience d’achat en ligne immersive, nous cherchons à rendre cette transition aussi amusante et transparente que possible pour nos clients.

“L’inclusivité de la taille est vraiment importante”, a déclaré Espersen. “Avec toutes les coupes et toutes les tailles de denim, nous voulons nous assurer d’étendre les tailles à chaque extrémité du spectre.”

L’équipe Abercrombie a conçu les chaussures sous la marque Abercrombie & Fitch pour les associer directement aux nouvelles formes et coupes de son denim. Abercrombie et Zappos proposent tous deux la collection de chaussures, qui se compose actuellement de huit styles, allant des bottines et bottines aux espadrilles et talons à lanières. Les styles de chaussures sont proposés dans les tailles 6 à 15 dans des silhouettes sélectionnées. Les prix varient de 99 $ à 199 $.

Pour développer la nouvelle collection de chaussures, « Nous travaillons avec un tiers avec lequel nous entretenons une relation très étroite qui nous aide avec les classements et les conceptions et la création de certains styles. Abercrombie les approuve tous », a déclaré Espersen.

Les coupes en denim Abercrombie & Fitch présentées sur Zappos vont de la taille 23 à la taille 37 (y compris la collection Curve Love signature d’Abercrombie avec un étirement intégré qui convient aux courbes et se décline en trois longueurs par style : régulière, longue et courte.

Le rapprochement Zappos/Abercrombie est « en cours. Nous examinons déjà le produit pour l’année prochaine », a déclaré Espersen. Le rapprochement n’inclut pas les marques Hollister ou Gilly Hicks d’Abercrombie & Fitch Co., ni les vêtements pour hommes Abercrombie. Les nouvelles chaussures sont disponibles uniquement sur Zappos.com et abercrombie.com, et selon Zappos, elles sont conçues pour être stylisées avec des coupes en denim Abercrombie & Fitch.

Carey Collins Krug, vice-président senior et responsable du marketing chez Abercrombie & Fitch, a déclaré : « Dans les magasins et sur les réseaux sociaux, les clients ont exprimé leur désir de chaussures pour compléter leurs tenues. Abercrombie a eu des chaussures limitées axées sur les sandales et les tongs.

« Zappos a une excellente réputation en matière de service client et une plate-forme numérique incroyable, donc au fur et à mesure que la conversation a évolué, nous avons vu une opportunité de combiner leurs connaissances des chaussures avec notre expertise en denim pour créer une expérience client unique et transparente, où nous pourrions montrer notre client quelles chaussures porter avec toutes les dernières formes et coupes tendance dans notre denim », a déclaré Krug dans un e-mail.

Elle a déclaré que le denim d’Abercrombie “est ce qui nous distingue sur Zappos. … Nous proposons tous nos meilleurs styles et coupes, ainsi que des chaussures exclusives conçues spécifiquement pour être associées à tous les styles de denim Abercrombie les plus tendances.”

La présentation d’Abercrombie sur Zappos est « assez similaire à la façon dont nous présentons nos produits sur nos propres canaux : organisés, propres et affichés sur un éventail de corps qui représentent nos clients et le monde qui nous entoure », a déclaré Krug.