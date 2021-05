ABG et SPARC vont acquérir Eddie Bauer – WWD

Authentic Brands Group et le groupe SPARC voient le vert en venant d’acquérir le label outdoor Eddie Bauer.

Les conditions financières de l’opération n’ont pas été divulguées.

Dans l’attente de certaines conditions de clôture standard telles que les dépôts et approbations antitrust aux États-Unis et au Canada, l’accord devrait être finalisé le 1er juin.

L’accord d’achat d’Eddie Bauer au groupe PSEB, un groupe d’exploitation appartenant à Golden Gate Capital, a été révélé vendredi. ABG détiendra la propriété intellectuelle d’Eddie Bauer tandis que l’activité principale de la marque fera partie du portefeuille SPARC, qui comprend Brooks Brothers, Aéropostale, Forever 21, Lucky Brand et Nautica. Collectivement, ces étiquettes génèrent 8,6 milliards de dollars de ventes.

Avec plus de 1000 employés et un chiffre d’affaires annuel de 500 millions de dollars, Eddie Bauer est en concurrence avec d’autres marques telles que REI, LL Bean et Lands ‘End, ainsi qu’avec des labels d’extérieur allant de Patagonia à The North Face.

Les participations d’ABG couvrent les secteurs du divertissement, des médias, de la mode, de l’activité physique, de la beauté, de la maison et de l’hôtellerie et elle a eu 15 mois bien remplis, acquérant Barneys New York et Brooks Brothers et s’associant également à SPARC pour s’impliquer dans JC Penney Co. Inc.

Mais en faisant venir Eddie Bauer à bord, ABG se lancera dans un nouveau territoire. L’entreprise verticale Eddie Bauer est une marque patrimoniale dans l’industrie du plein air. Datant de plus d’un siècle, Eddie Bauer est crédité d’avoir développé la première doudoune matelassée via un brevet de 1940. Le fondateur du même nom, un sportif du nord-ouest du Pacifique, a lancé la marque en 1920 en vendant des vêtements de tennis à Seattle. PSEB s’est associé pour la première fois à Eddie Bauer en 2009.

Une fois l’accord finalisé, Eddie Bauer fera partie du SPARC bien que son siège social restera à Seattle sous la direction actuelle du président Damien Huang. En partenariat avec SPARC, l’équipe d’Eddie Bauer gérera l’approvisionnement de la marque, la conception des produits, le développement, la vente en gros, la planification, l’allocation et le commerce électronique. Ils superviseront également les 300 magasins de l’entreprise, dont la plupart sont aux États-Unis et au Canada.

Interrogé sur les licenciements et les fermetures prévues des installations d’Eddie Bauer. Une porte-parole de l’ABG a déclaré vendredi: «Nous n’avons pas encore d’informations sur les installations ou le personnel.»

En révélant l’acquisition vendredi, ABG a décrit l’activité de commerce électronique d’Eddie Bauer comme «robuste» et a souligné que les ventes en ligne ont généré près de 50 pour cent de ses ventes au détail annuelles l’an dernier.

Alors que de nombreux domaines de l’industrie de la mode se sont déformés pendant la crise des coronavirus, la catégorie outdoor n’en fait pas partie. Des marques établies comme LL Bean ont signalé des ventes solides pour tout, des kayaks et des chaussures de randonnée aux vêtements de performance testés contre les intempéries. De nombreux consommateurs à la recherche d’adrénaline ou simplement de soleil se sont dirigés vers certains des 423 parcs nationaux des États-Unis pour des activités sûres et socialement éloignées.

Le marché mondial des vêtements d’extérieur devrait atteindre 3,9 milliards de dollars d’ici 2023 et prévoit un taux de croissance annuel composé de 5% au cours de cette période de prévision.

Le fondateur, président et chef de la direction d’ABG, Jamie Salter, a déclaré dans un communiqué: «L’opportunité du marché mondial du plein air a augmenté de façon exponentielle au cours de l’année dernière et nous sommes prêts à prendre le relais et à guider cette marque vers de nouvelles frontières en partenariat avec SPARC, [president] Damien [Huang] et le reste de l’équipe d’Eddie Bauer.

Eddie Bauer a changé de mains au fil des années après que son fondateur l’a vendue en 1968. General Mills et Spiegel l’ont possédée à différents moments. Sous l’égide de Spiegel Inc., la société a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 dans le Delaware en 2009 et a ensuite été achetée par Golden Gate Capital. Le nom Eddie Bauer a été utilisé pour autoriser une gamme de produits, notamment des meubles, des vélos et des Bronco, Explorer et autres SUV de Ford Motor Co.

Avec Eddie Bauer, ABG prévoit de suivre le playbook qu’il a établi pour ses autres marques, avec des plans immédiats pour l’étendre à l’international, en particulier en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique, ainsi que dans d’autres catégories adaptées au style de vie en plein air. Des lancements «à court terme» sont déjà prévus pour certaines parties de la Chine et de la Corée qui sont censés stimuler la croissance initiale.

Il est également prévu d’intensifier le marketing et le développement de la marque pour Eddie Bauer afin d’attirer les jeunes consommateurs, tout en maintenant ses fidèles. ABG et SPARC visent à le faire avec un contenu amélioré, en développant son suivi en ligne et en lançant des collaborations inspirées par l’ADN de la marque.