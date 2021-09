Abhay Bhutada, directeur général de Poonawalla Fincorp, démissionne, le stock dégringole

in

Ils ont été conjointement rendus responsables de Rs 13,5 crore. De cela, Bhutada, Bhojgadhiyan et Pawar seront responsables de Rs 8,3 crore. Conformément aux commandes Sebi, ce dépôt devra être effectué sur un compte séquestre dans les 15 jours suivant la commande.

Le directeur général de Poonawalla Fincorp Abhay Bhutada a démissionné jeudi, un jour après avoir été exclu des marchés boursiers par Sebi pour délit d’initié présumé. Bhutada a démissionné du conseil d’administration avec effet au 16 septembre 2021, a déclaré Poonawalla Fincorp dans un communiqué. Vijay Deshwal, PDG de Poonawalla Fincorp, dirigera les opérations, ajoute le communiqué.

Mercredi, Sebi a exclu Bhutada et sept autres entités du marché des valeurs mobilières pour délit d’initié présumé sur les actions de Poonawalla Fincorp, anciennement connue sous le nom de Magma Fincorp. Une déclaration de Poonawalla Fincorp a déclaré que Bhutada avait démissionné dans l’intérêt plus large de l’entreprise et de ses parties prenantes.

Rising Sun Holdings, contrôlé par Adar Poonawalla, a acquis une participation majoritaire dans NBFC Magma Fincorp et a injecté un nouveau capital de Rs 3 456 crore dans la société. L’annonce a été faite en février. Avec 60% des actions détenues par Rising Sun Holdings, Magma Fincorp a rejoint le groupe Poonawalla en mai et a ensuite été rebaptisé Poonawalla Fincorp. Poonawalla a pris la présidence de Magma Fincorp en mai.

Les actions de la société se négociaient à Rs 60,02 en février et sont passées à Rs 147 en mai et à Rs 190 le 16 août. Le script a baissé de 4,98% jeudi et a clôturé à Rs 171,90.

Sebi a déclaré que l’examen préliminaire avait révélé que les transactions avaient eu lieu en février 2021. Rising Sun Holding a annoncé son intention de prendre une participation majoritaire dans Magma Fincorp le 10 février. Bhutada était PDG de Poonawalla Finance et avait accès à des informations sensibles concernant l’acquisition.

Outre Bhutada, les personnes nommées dans l’ordre Sebi comprennent Saumil Shah, Rakesh Rajendra Bhojgadhiya, Abhijit Pawar, Amit Agarwal, Surabhi Kishore Shah et Murlidhar Bagranglal Agarwal. Bhutada était lié à Bhojgadhiya, Pawar et Saumil Shah qui avaient des relations familiales et financières avec les autres. Sebi a également déclaré qu’il y avait eu des appels téléphoniques, des transferts de fonds et des échanges sur le script Magma à l’avance.

Ils ont été conjointement rendus responsables de Rs 13,5 crore. De cela, Bhutada, Bhojgadhiyan et Pawar seront responsables de Rs 8,3 crore. Conformément aux commandes Sebi, ce dépôt devra être effectué sur un compte séquestre dans les 15 jours suivant la commande.

La fenêtre de négociation restera également fermée pour Bhutada et sept autres entités et leurs proches pour avoir négocié des titres de Poonawalla Fincorp du 16 au 18 septembre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.