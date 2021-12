Abigail Breslin marque sa première saison des fêtes sans son père

Abigail Breslin pleure la perte de son père en cette période des fêtes.

La veille de Noël, l’actrice de Zombieland, 25 ans, a parlé de son expérience pendant la « saison des vacances et du deuil » dans un article émouvant sur le manque de son père, Michel Breslin, sur Instagram.

Le père de Breslin est décédé en février des complications du COVID-19 à l’âge de 78 ans.

Dans une capture d’écran de l’application Notes, Breslin a qualifié les vacances de « bizarres pour moi », ajoutant: « J’adore la saison des vacances et je suis tellement reconnaissante de pouvoir la passer avec ma mère, mes frères, mes amis et mon petit ami … Je suis vraiment béni. Mais c’est difficile de savoir que je ne peux pas appeler mon papa et lui souhaiter un joyeux Noël ou lui envoyer un chèque-cadeau dans un bon steakhouse (lol). »

Elle a décrit le chagrin comme un « petit monstre délicat » et a révélé que « certains jours sont plus difficiles que d’autres » depuis le décès de son père, déclarant: « Je souhaite qu’il y ait une date d’expiration pour manquer quelqu’un ».