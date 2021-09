Abigail Ratchford décontractée avec un haut d’intérieur

L’une des mannequins américaines qui a montré que son truc était le mannequinat dès le moment où elle a marché sur un Séance photo est Abigail Ratchford, qui a déjà tenté sa chance dans d’autres professions.

Cette fois, elle nous a encore montré pourquoi elle est la reine du maillots de bain et les vêtements de dentelle, utilisant un ensemble de ce style mais seulement la partie supérieure donc dans la partie inférieure elle a laissé son charme libre.

Eh bien, au moyen d’une nouvelle photo dans votre Instagram officiel qui a fait une fois de plus la journée de ses fans, qui surveille toujours son profil officiel, attendant que quelque chose de nouveau arrive et parfois ils restent en attente.

Il est important de mentionner que récemment, elle n’a pas été très active dans sa création de divertissement, ni dans le téléchargement de nombreuses nouvelles images car elle s’est concentrée sur la collaboration avec certaines marques et le repos, car elle a également eu besoin de se consacrer du temps.

C’est ainsi que le publication Elle a réalisé des centaines de milliers de likes puisque la jeune femme a des millions de followers qui recherchent que vous vous arrêtiez là au moment nécessaire pour la soutenir et qu’elle puisse continuer à travailler sur ce qu’elle aime tant, c’est quelque chose qui est pratiquement donné à elle par nature.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR SA PHOTO DE COQUET

Abigail Ratchford profite des caméras.

J’ai parfois eu des histoires où sa vie nous rapproche un peu plus en partageant certains moments comme ceux des coulisses de séances photos ou d’une balade.

Cependant, ces derniers temps, elle a été un peu absente et ses fans ont commencé à lui manquer beaucoup en lui demandant pourquoi elle n’a pas été aussi active qu’avant, un changement qui a même généré certaines théories sur ce qui pourrait lui arriver.

Chez Show News, nous sommes toujours très conscients de continuer à partager sa beauté avec vous et bien sûr les raisons pour lesquelles Abigail Ratchford est l’un des modèles préférés des internautes.

Alphonse Tirado

J’ai un diplôme en architecture et j’ai plus d’un an d’expérience dans le reportage sur des émissions pour Show News of El Debate, spécialisé dans la création de contenu lié aux modèles internationaux, aux influenceurs Instagram, aux actualités du monde du divertissement, de la musique, du cinéma , séries , littérature et plus encore. Compte tenu de l’expansion de Grupo El Debate, j’ai rejoint l’équipe qui allait lancer Show News. Depuis que je suis sur la page, j’ai suivi diverses formations et cours, tels que le cours de référencement, le cours de propriété intellectuelle, le cours sur les outils de vérification, le cours Google Trends, le cours Google Earth et je continue d’apprendre constamment.

