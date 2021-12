Abilene et le comté de Taylor prévoient de construire une installation minière BTC de 2,4 milliards de dollars

La ville texane d’Abilene s’est associée à Lancium, une société d’infrastructure basée à Houston, pour construire un centre de données prenant en charge l’exploitation minière Bitcoin (BTC / USD). Un rapport a annoncé cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant que ce projet vaut 2,4 milliards de dollars (1,80 milliard de livres sterling). Ce centre de données fonctionnerait à l’énergie renouvelable.

Selon le rapport, l’installation hébergera également d’autres applications énergivores en plus de l’exploitation minière BTC. Le projet démarrera avec une puissance de 200 mégawatts. Cependant, il a une capacité d’extension allant jusqu’à 1 gigawatt.

Commentant cette initiative haussière, Michael McNamara, cofondateur et PDG de Lancium, a déclaré :

Nous sommes très fiers de faire partie de la communauté et de construire l’un de nos campus propres phares à Abilene.

Il a ajouté que Lancium a choisi Abilene pour sa deuxième initiative Clean Campus en raison de l’emplacement idéal de la ville. En plus de cela, McNamara a déclaré qu’Abilene a un accès facile à l’énergie éolienne et solaire. Selon lui, la ville dispose également d’une main-d’œuvre de qualité et a la possibilité de se développer à l’avenir.

Début des travaux au premier trimestre 2022

Selon la publication, l’installation sera située sur un site de 800 acres à Abilene et dans le comté de Taylor. Sa construction devrait débuter au premier trimestre 2022.

Le projet devrait générer environ 993,4 millions de dollars (745,99 millions de livres sterling pour les économies des comtés d’Abilene et de Taylor.

Selon Jack Rich, président du conseil d’administration de Development Corporation of Abilene,

Ce projet apporte une immense valeur à notre communauté car il façonne véritablement notre avenir. Nous avons la chance d’avoir des ressources communautaires qui répondent aux besoins d’entreprises comme Lancium.

Cette nouvelle intervient alors que l’activité minière de crypto-monnaie continue de prospérer aux États-Unis après que la Chine a interdit l’extraction de crypto-monnaie plus tôt cette année, citant des préoccupations ESG. Contrairement à la Chine, où les fermes minières dépendaient du charbon pour leur électricité, l’industrie minière crypto aux États-Unis s’efforce d’atteindre la neutralité carbone.

Dans une interview le 21 décembre, Peter Wall, PDG de la principale société minière Argo, a déclaré que les sociétés minières souhaitaient aider l’industrie à réduire son énorme empreinte carbone. Il a noté qu’Argo envisage de lancer une nouvelle installation dans l’ouest du Texas. Wall a déclaré que la ferme minière dépendrait des énergies renouvelables, notamment éoliennes et solaires.

Le projet post Abilene et Taylor County de construire une installation minière BTC de 2,4 milliards de dollars est apparu en premier sur Invezz.