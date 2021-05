Abiteboul refait surface en tant que conseiller de Mecachrome

Après avoir été retiré de manière inattendue et rapide en tant que Renault [aka Alpine] en janvier, Cyril Abiteboul, directeur de l’écurie F1, a réémergé avec un rôle de conseiller pour les activités de Mecachrome Motorsport.

Abiteboul a dirigé l’effort de Renault en Formule 1 de 2014 à 2020 et semblait prêt à diriger la nouvelle ère alpine de l’équipe de France jusqu’à ce que l’appel, mettant fin à ses fonctions au sein de l’équipe, provienne du PDG de Renault, Luca de Meo.

La nouvelle configuration a installé Laurent Rossi à la tête d’un leadership à plusieurs volets à la tête de l’équipe, avec Fernando Alonso et Esteban Ocon dans les cockpits.

Christian Cornille, PDG de Mecachrome, a confirmé la nomination d’Abiteboul: «Nous sommes fiers que Cyril puisse apporter son soutien et son expertise du secteur aux équipes du groupe qui depuis 1983, accompagne des marques prestigieuses au sein des plus grandes catégories du sport automobile: F1, F2, F3, endurance, rallye.

«Le groupe Mecachrome doit comprendre les tendances et opportunités de ce secteur et les mettre en cohérence avec les objectifs du Groupe et la transformation en cours dans ses autres métiers.»

Quant au rôle d’Abiteboul, Cornille a déclaré que le Français «proposerait des options stratégiques pour le développement à moyen terme des activités du groupe dans le sport automobile».

Mecachrome s’est distingué en fournissant les V6 turbo pour la Formule 2 ainsi que les blocs moteurs pour la Formule 3.

Côté Formule 1, Mecachrome met à la disposition de Alpine F1 Team une plateforme dédiée au développement et à l’usinage de culasses, carters de cylindres, carters de distribution et de culasses ainsi qu’à la fourniture de services d’assemblage de moteurs F1.

Le mécachrome en F1 date de 1998. Après le retrait officiel de Renault, le motoriste basé à Amboise s’est présenté sur les Williams et Benetton (sous le nom de Playlife).

Les moteurs Renault assemblés par Mechachrome ont propulsé l’équipe Red Bull et Sebastian Vettel aux titres des constructeurs et pilotes de F1 en 2010, 2011, 2012 et 2013.