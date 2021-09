Ableton Live DAW ajoute la prise en charge des Mac M1 dans la dernière version bêta

Après presque un an depuis qu’Apple a présenté les premiers Mac M1, la liste des logiciels prenant en charge la puce de silicium de l’entreprise ne fait que s’allonger. Désormais, Ableton Live, une application de production de musique électronique, prend en charge les Mac M1 avec la dernière version bêta.

Selon un article de blog, Live 11.1 ajoute une prise en charge native des ordinateurs Apple fonctionnant sur la puce de silicium M1. Non seulement cela, mais cette version viendra également avec un certain nombre de petites améliorations, y compris un dispositif Shifter mis à jour, qui ajoute un nouveau modèle pour le pitch shifting monophonique en temps réel, ainsi qu’un délai, une section d’enveloppe et une fonctionnalité LFO et glide , trop.

Deux nouveaux utilitaires Max for Live, Align Delay et MIDI Shaper sont également ajoutés. Align Delay permet aux artistes de compenser le décalage lors de l’envoi de signaux dans tout leur système. MIDI Shaper génère des données de modulation qui peuvent apporter plus d’expression aux performances MIDI.

Cette mise à jour apportera également des fonctionnalités supplémentaires, notamment des améliorations de la composition, de la gestion des clips, etc.

Ableton Live 11.1 est maintenant en version bêta publique, et si vous possédez une licence Live 11, vous pouvez rejoindre le programme bêta ici. Pour ce faire, vous devez accéder aux derniers programmes d’installation bêta, vous inscrire au système de suivi des bogues Centercode d’Ableton et télécharger la dernière version.

Il ne faudra probablement pas longtemps à la société pour publier Ableton Live 11.1 à tous les utilisateurs. Il est également important de noter que la rumeur dit qu’Apple préparerait un nouvel événement dans les semaines à venir, où nous pourrons voir de nouveaux Mac M1X.

Vous avez un Mac M1 ? Exécute-t-il nativement toutes vos applications préférées ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :