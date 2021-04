ABNB Stock: AirBnB pourrait-il être le nouveau roi du voyage?

Il y a un nouveau roi sur le marché du voyage et c’est l’action ABNB.

AirBnB (NASDAQ:ABNB) ouvert au commerce le 5 avril à près de 191 $ / action. Cela représente une capitalisation boursière de 114,5 milliards de dollars, sur un chiffre d’affaires 2020 de 3,4 milliards de dollars ou (si vous êtes optimiste) un chiffre d’affaires 2019 de 4,8 milliards de dollars. Cela porte le rapport prix de l’action ABNB aux ventes de 23 (pour les optimistes) à 34 (pour les réalistes). On ne peut pas parler de ratio cours / bénéfice parce qu’il n’y a pas de bénéfices, et il n’y en a jamais eu.

Le stock ABNB est le nom le plus précieux en voyage. Booking.Com (NASDAQ:BKNG), qui a commencé sous le nom de Priceline, vaut 97,6 milliards de dollars. Il avait 15 milliards de dollars de revenus en 2019 et a porté près d’un tiers de ces revenus à la ligne du revenu net. Groupe Expedia (NASDAQ:EXPE) vaut 25,3 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires de 12 milliards de dollars en 2019.

Un prix ridicule

C’est un prix ridicule, mais vous ne le sauriez jamais chez Tipranks, où 10 analystes sur 26 évaluent AirBnB comme un achat et un seul dit vendre. L’objectif de prix moyen sur un an, cependant, est de 193,25 $, 2% de l’endroit où il devait ouvrir.

Les taureaux comme les gens de Revolution Capital disent qu’ils aiment AirBnB parce que les voyages devraient être un marché de 1 billion de dollars en 2025. Revolution pense qu’AirBnB atteindra 13 milliards de dollars de revenus d’ici 2025, sur la base de sa trajectoire actuelle. Ils estiment que son service «expériences» devrait être un grand catalyseur de croissance.

Bien sûr, mais vous achetez plus de 10 fois le chiffre d’affaires prévu pour 2025. N’oublions pas non plus cela, comme pour d’autres actions qui trouvent un meilleur modèle économique comme Tesla (NASDAQ:TSLA), le groupe est maintenant après le stock ABNB. Expedia a une version d’AirBnB appelée Vrbo, qui cherche à débaucher des hôtes. Booking propose une version d’AirBnB. TripAdvisor (NASDAQ:VOYAGE) propose des expériences depuis des années – c’est son cœur de métier.

Les entreprises qui réservent des voyages sont également plus importantes que quiconque dans le domaine des voyages. AirBnB a désormais plus du double de la capitalisation boursière de Marriott International (NYSE:MAR), près de trois fois celle de Southwest Airlines (NYSE:LUV), plus de trois fois celle de Carnaval (NYSE:CCL).

Oui mais

Cela ne veut pas dire qu’AirBnB n’est pas une bonne entreprise. Il devrait connaître une forte croissance en 2021. Ses «expériences» ont aidé de nombreux travailleurs de chantier à traverser la pandémie.

La société a lancé une nouvelle campagne publicitaire pour les hébergeurs, mettant fin à son programme «influenceurs» en ligne, tandis que ses rivaux continuent de commercialiser principalement en ligne.

Mais avons-nous déjà oublié le refoulement d’AirBnB il y a deux ans? Ces combats sont de retour. Comme le note notre musulman Farooque, de nombreuses villes interdisent le service ou lui imposent des contraintes telles qu’il le ferme pratiquement. Les villes que les touristes apprécient font tout ce qu’elles peuvent pour décourager les hôtes AirBnB avec une réglementation stricte.

Ensuite, il y a le «mythe» AirBnB selon lequel lorsque vous louez avec eux, un petit gars comme vous reçoit de l’argent. Pas vrai. Seulement 5% des hôtes contrôlent un tiers de toutes les locations AirBnB. L’hébergement d’AirBnB devient aussi important que les hôtels.

La ligne de fond

De nombreux investisseurs avertis attendent maintenant une grande «baisse d’AirBnB» avant d’acheter.

Je soupçonne qu’ils vont en avoir un.

AirBnB est une excellente entreprise et j’ai utilisé le service avec un certain succès. Mais le secret de son succès est sorti. L’hypothèse selon laquelle il continuera à prendre une part de marché énorme à chaque rival, même après que ces concurrents aient copié son modèle, semble hors de propos.

Je n’aime pas être court. Si je le faisais, je limiterais mon exposition avec des options, peut-être 3 à 6 mois. Si j’avais l’intention de le faire, c’est l’une des actions que je vendrais à découvert. Le loyer est trop élevé.

Au moment de la publication, Dana Blankenhorn ne détenait aucune action, directement ou indirectement, dans les actions mentionnées dans cette histoire.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com, tweetez-le sur @danablankenhorn ou abonnez-vous à sa sous-pile https://danafblankenhorn.substack.com/.