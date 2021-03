ABNB Stock est un gagnant clair par rapport à Square

Airbnb (NASDAQ:ABNB) a dérivé vers le bas depuis la publication du 25 février de son premier rapport annuel de résultats depuis son introduction en bourse le 10 décembre. Airbnb est en baisse de 1,7% depuis ce rapport.

Cependant, le titre est en hausse de 27,5% depuis le début de l’année et de 163% par rapport à son prix d’introduction en bourse. Mon analyse est qu’ABNB est toujours sous-évalué. Voici pourquoi.

Dans mon dernier article, j’ai évalué l’entreprise sur la base d’une comparaison «take rate» avec Carré (NYSE:SQ). Cependant, comme les deux sociétés ont publié des résultats pour l’année complète et que les analystes ont maintenant des projections de ventes pour les deux prochaines années, je peux mettre à jour cette analyse.

En outre, j’ai ajouté un nouveau modèle par rapport à Square – un modèle de rendement de flux de trésorerie disponible (FCF). La moyenne des résultats de ces deux modèles me permet de prévoir que l’action ABNB vaut 210 $, soit environ 18% de plus que son prix actuel.

Comparaison du modèle Take Rate avec Square

Les deux entreprises ont d’excellents modèles commerciaux. Bien que les ventes d’Airbnb aient diminué d’une année sur l’autre et que celles de Square aient augmenté, ABNB a un taux de participation plus élevé. J’en ai parlé dans mon dernier article, mais cela équivaut au niveau des ventes nettes générées par le volume des stocks ou des transactions. Par exemple, Airbnb appelle cela son volume brut de livres (GBV), alors que Square appelle cela son volume de paiement brut (GPV).

Il s’avère que l’année dernière, Airbnb a réalisé une GBV moyenne de 14,1% contre seulement 4,39% de GPV chez Square. La GBV de Square n’inclut pas Bitcoin (CCC:BTC-USD) volume des ventes qui était substantiel et fausserait la comparaison.

Dans les deux tableaux, vous pouvez voir que même si Square avait 112 milliards de dollars de GPV, il n’a réalisé que 4,9 milliards de dollars de ventes, soit un taux de reprise de 4,39%. Le taux de reprise comparable chez ABNB est de 14,4%.

Par conséquent, il va de soi que 1 $ de volume brut vaut 3,22 fois plus chez Airbnb que 1 $ de volume généré chez Airbnb. Et rappelez-vous que la majeure partie de ce volume est générée en ligne, ce qui rend les ventes d’Airbnb plus précieuses d’un facteur 3,22x.

Le tableau suivant montre comment j’ai appliqué cela, en utilisant les prévisions de ventes futures au cours des deux prochaines années.

Par exemple, dans le premier tableau, notez qu’ABNB a un multiple valeur-ventes d’entreprise qui est de 21,6x contre 13,4x en 2021 pour Square. Cela reflète une prime, mais pas assez. Le deuxième tableau montre que le ratio de vente réel de VE devrait être de 43x en 2021 et de 29x en 2022, étant donné la valeur des ventes plus élevée d’Airbnb (en utilisant l’analyse du taux de prise).

Le résultat net est que d’ici 2022, l’action ABNB devrait valoir 320,75 $, soit environ 79% de plus qu’aujourd’hui.

Une autre comparaison

Mais ce n’est pas la seule comp que nous devrions utiliser. Il s’avère que Square, bien qu’ayant un taux de prise inférieur, est plus rentable, en utilisant l’analyse des flux de trésorerie disponibles (FCF).

Vous pouvez voir les différentes projections FCF que j’ai faites pour les deux sociétés et le rendement FCF qui en résulte. Le rendement FCF signifie que vous divisez le FCF projeté par la valeur marchande de l’entreprise, le prix actuel de l’action ABNB ou de l’action SQ.

Mais voici la chose. Puisque Square est 59% plus rentable qu’Airbnb (soit 7,3% de marge FCF projetée contre 3% en 2022), le FCF ABNB devrait être ajusté. Ceci est vu dans mon prochain modèle dans le tableau.

Vous pouvez voir que le rendement FCF approprié pour l’action ABNB devrait être de 0,32% contre 0,18% aujourd’hui (rappelez-vous, un rendement plus élevé conduit à un cours de l’action inférieur).

Le tableau montre que le prix implicite de l’action ABNB ne devrait être que de 99,96 $, ce qui implique que l’action ABNB vaut 44% de moins qu’aujourd’hui.

Quelle est la valeur de l’action ABNB

Nous avons donc deux modèles de valorisation. Le premier, l’application de l’analyse du taux de prélèvement aux multiples de ventes EV, se traduit par un cours de l’action beaucoup plus élevé pour l’action ABNB, soit 320,75 $ par action.

La seconde, en appliquant l’analyse des marges FCF aux comparaisons FCF à haut rendement entre les deux actions, se traduit par un prix beaucoup plus bas de 99,96 $.

Le résultat suivant, vu dans le tableau à droite, en tant que moyenne des deux modèles d’évaluation, est de 210,35 $ par action, soit 18% au-dessus du prix actuel.

Gardez à l’esprit qu’il y a beaucoup d’hypothèses dans ces modèles. La modification des estimations FCF, par exemple pour ABNB au cours des deux prochaines années, pourrait aboutir à un objectif de prix très différent. Par conséquent, vous pouvez voir qu’il y a encore de la valeur ici dans le prix de l’action ABNB qui peut être éventuellement réalisée par un investisseur patient.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.