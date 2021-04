ABNB Stock est un jeu cyclique avec un argumentaire d’investissement confus

Airbnb (NASDAQ:ABNB) a représenté une opportunité d’investissement intéressante depuis son introduction en bourse (IPO) à la fin de l’année dernière. Dans l’ensemble, le stock ABNB a de bonnes choses à faire.

Source: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Par exemple, la société reste une force pionnière dans le secteur de l’hébergement avec un modèle commercial unique. Et il y a beaucoup à aimer dans l’entreprise de ce point de vue. Ce que l’entreprise propose aux clients est très solide et toujours attractif.

Cependant, le côté investissement de ce récit est nettement plus confus. Il existe des arguments convaincants sur les deux fronts. Jetons un coup d’œil à quelques-uns d’entre eux.

Action ABNB: un choix cyclique raisonnable

La crosse ABNB a un vent arrière qui la propulse vers l’avant, ce qui peut être moins évident. Autrement dit, l’action s’inscrit globalement dans les actions cycliques. Comme vous pouvez probablement le glaner dans leur nom, les actions cycliques sont celles qui fluctuent avec les cycles de l’économie.

Les hôtels sont un secteur au sein de ce groupe plus large qui exprime beaucoup de cyclicité. La raison est claire: les gens ne voyagent pas pendant les économies les plus faibles parce qu’ils ont moins de liquidités et accordent la priorité à la frugalité et à l’épargne.

Les experts qui ont suivi les tendances plus larges du marché ces derniers temps ont peut-être remarqué que bon nombre des actions cycliques les plus fortes sont actuellement en hausse. C’est parce que les investisseurs parient sur une réouverture économique imminente, ce qui devrait propulser ces actions en flèche.

Par exemple, Hôtels Wyndham (NYSE:WH) est au-dessus des prix prépandémiques et Marriott (NASDAQ:MAR) est de retour à des niveaux prépandémiques. C’est sans doute illogique, étant donné que ces entreprises ont vu leurs revenus d’une année sur l’autre (YOY) baisser respectivement de 37% et 50%. À tout le moins, il n’y a pas de thèse d’investissement raisonnable pour l’un ou l’autre pour le moment.

En tant qu’action relativement récemment cotée, ABNB n’a pas de prix pré-pandémique par lequel nous pouvons juger, mais il n’a clairement pas été enchère de la même manière que les autres actions d’hébergement. Les problèmes de valorisation persistent avec le titre ABNB, mais il y a un bon argument selon lequel il s’agit d’un jeu de réouverture économique cyclique fort dans le domaine de l’hôtellerie. De plus, la baisse de son chiffre d’affaires en glissement annuel était de 30% plus modeste.

L’évaluation prête attention

Airbnb est unique par rapport aux autres actions d’hébergement dans son offre commerciale. Cela est clair. Donc, le comparer avec des pairs comme Marriott et Wyndham n’est pas parfait. Mais c’est nécessaire.

Beaucoup conviendraient qu’Airbnb représente une chance d’appréciation rapide alors que les actions cycliques sont en hausse. Cependant, beaucoup pourraient également contrer cela avec un «mais». Pourquoi? Parce que les problèmes de valorisation persistent avec les actions ABNB.

Si nous comparons les trois sociétés selon les ratios prix / ventes à terme (P / S), Wyndham et Marriott font des choix d’investissement beaucoup plus judicieux. Ces sociétés ont des ratios P ​​/ S prévisionnels de 4,11 et 3,64, respectivement. Pendant ce temps, Airbnb a un ratio P / S de 23,67 et semble gravement surévalué.

Pourtant, si nous examinons d’autres ratios d’évaluation couramment utilisés, le cas redevient confus. Wyndham et Marriott ont tous deux des ratios P ​​/ E avant plus mauvais que beaucoup de leurs pairs. Le ratio P / E prévisionnel de Wyndham est pire que 63% de son industrie. Le ratio P / E de Marriott est pire que 87% de ses pairs du secteur. D’un autre côté, Airbnb est à des années de rentabilité, nous pouvons donc seulement dire que ses pairs ne sont pas clairs et loin d’être supérieurs.

Croissance à venir

Mais Airbnb est toujours une entreprise avec beaucoup de croissance devant elle. En fait, un coup d’œil sur sa valeur brute de réservation annuelle (GBV) montre à quelle vitesse l’entreprise s’est développée.

La société a enregistré 8,1 milliards de dollars en 2015 GBV (page 118). Ce chiffre est passé à 21 milliards de dollars deux ans plus tard et à 38 milliards de dollars en 2019. Cependant, la VBG en 2020 est tombée à 23,5 milliards de dollars en raison de la pandémie.

Mais la VBG rebondira à mesure que la pandémie s’atténuera et que les vaccins seront distribués. L’Amérique du Nord affichait également le taux de VBG par nuit le plus élevé parmi le mix géographique d’Airbnb et il semble que les États-Unis ouvriront plus tôt que d’autres zones géographiques en raison d’un déploiement plus rapide des vaccins. Donc, c’est un point positif ici.

Les plats à emporter

Dans l’ensemble, je pense que l’action ABNB a encore un potentiel énorme

Oui, il y a des problèmes d’évaluation persistants. Cependant, je pense que le récit d’avenir fort en fait un investissement rentable. Airbnb n’est certainement pas un gagnant clair, mais il devrait récompenser généreusement les investisseurs à temps.

A la date de publication, Alex Sirois ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Alex Sirois est un collaborateur indépendant d’InvestorPlace dont le style d’investissement en actions personnelles est axé sur les choix d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui renforcent la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs industries du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.