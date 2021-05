Abolissez les arrêts de la circulation et arrêtez de tout criminaliser! ⋆ 10z viral

Eric Garner s’étouffe sur les photos

* (Via BusinessInsider) – Les parallèles entre l’assassinat insensé d’Eric Garner par l’officier du NYPD Daniel Pantaleo sur un trottoir de Staten Island à l’été 2014 et la mort récente de Daunte Wright sont frappants.

Tous deux ont été arrêtés pour des crimes sans victime, et tous deux sont morts parce que les policiers ont inutilement aggravé des situations dans lesquelles ils n’étaient pas en danger.

Et les deux présentent des arguments solides pour deux solutions controversées mais «de bon sens».

Premièrement, la plupart des contrôles routiers effectués par la police sont inutiles et devraient être supprimés.

Et la plupart des crimes devraient être traités comme des violations mineures de la politique qu’ils sont, et non comme des infractions graves contre l’État ou «le peuple».

Il est peut-être temps que nous arrêtions d’arrêter les gens sans raison valable et que nous cessions de faire de tout une infraction pénale.

AUTRES ACTUALITÉS SUR EURWEB: Charles Barkley compare les femmes géorgiennes aux “ bouledogues ” [WATCH]

Gwen Carr, mère d’Eric Garner, se joint à d’autres lors d’une conférence de presse devant le quartier général de la police à Manhattan pour protester lors de l’audience disciplinaire de la police pour l’agent Daniel Pantaleo

Deux meurtres par la police causés par la surcriminalisation de tout

Eric Garner a vendu des cigarettes en vrac pour un bénéfice modeste.

En revendant un produit légal à des acheteurs adultes consentants, Garner commettait techniquement un vol des recettes fiscales de l’État sur les paquets de cigarettes. La victime, selon le gouvernement, était le gouvernement.

Quelques semaines avant la mort de Garner, le NYPD a ordonné une répression à l’échelle de la ville contre les ventes «lâches».

C’est à quelle vitesse une agitation du côté du quartier devient un crime contre l’État.

Garner a dit aux flics cet après-midi-là qu’il en avait assez de leur harcèlement constant contre lui. Les flics auraient pu s’éloigner et le trouver une autre fois pour l’arrêter pour avoir prétendument volé des recettes fiscales.

Mais ils ont aggravé la situation parce que leur autorité avait été remise en question.

Daniel Pantaleo – Eric Garner (dans l’étranglement) via YouTube

Et la «résistance» de Garner a été jugée suffisamment menaçante pour que Pantaleo ait utilisé un étranglement interdit pour le maîtriser. Garner est mort en criant «Je ne peux pas respirer» comme ses derniers mots.

Mais l’interaction n’était pas inévitable. Interdire la vente de loosies était un choix fait par les législateurs, déployer la police pour appliquer de manière agressive cette règle était également un choix, donner à la police des armes meurtrières et diverses immunités juridiques négociées dans leurs contrats syndicaux est également un choix. Ces choix ne sont pas des vérités immuables et peuvent être modifiés.

L’arrêt de la circulation qui a conduit au meurtre de Daunte Wright par la police plus tôt ce mois-ci a été déclenché par la détection des plaques d’immatriculation périmées de sa voiture. Les agents ont plus tard remarqué un assainisseur d’air suspendu au rétroviseur, ce qui est illégal au Minnesota.

Une fois qu’il est devenu clair qu’il serait arrêté après que les agents ont découvert qu’il y avait un mandat d’arrêt pour son arrestation, Wright a bêtement tenté de fuir les lieux.

Cet essai / article d’opinion d’Anthony L. Fisher se poursuit chez Business Insider.