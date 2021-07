Les forces armées alliées s’entraînent à la guerre autour des îles inhabitées de Senkaku, situées à 330 km (205 miles) de la Chine et contrôlées par le Japon. Cette révélation du Financial Times intervient une semaine après que le ministre japonais de la Défense Nobuo Kishi a annoncé que la sécurité de Taiwan est directement […] More