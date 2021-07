Abomination: tout ce qu’il faut retenir sur l’incroyable personnage de Hulk de Tim Roth avant Shang-Chi

Une dose de sang de Bruce Banner a fait de Blonsky… une abomination

Subissant déjà d’horribles mutations après sa deuxième dose de sérum Super Soldier (comme une colonne vertébrale protrusive ressemblant à un stégosaure), Emil Blonsky n’était pas satisfait du “monstre” qu’il avait déjà dit qu’il se sentait. Ainsi, il a retrouvé le Dr Samuel Sterns – un biologiste cellulaire qui a développé des copies synthétisées du sang de Bruce Banner tout en essayant de le guérir, ce que Blonsky a dit qu’il voulait couler dans ses veines. Sterns a cédé aux exigences du soldat, ce qui l’a transformé en « l’abomination » qu’il a prévenu qu’il pourrait devenir.

Devenir Abomination a rendu Emily Blonsky plus rapide que lui sous une forme surhumaine, assez forte pour lancer des voitures, assez durable pour résister aux explosions et aux coups de feu à courte portée, et plus grande et beaucoup plus intelligente qu’un Bruce Banner Hulked. Sans oublier, les pointes rétractables qui tapissent sa colonne vertébrale sont assez badass. Sa faiblesse, cependant, était un complexe divin qui alimentait son déchaînement destructeur dans les rues de Harlem, que Hulk n’allait pas laisser aller plus loin.