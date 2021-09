“Abondance de talents” qui était à Chelsea et Man City “a tout” et rejoint maintenant Wilfried Zaha et Ebereche Eze pour renforcer l’attaque de Crystal Palace sous Patrick Vieira

in

Crystal Palace a dépensé de l’argent sur le jeune milieu de terrain offensif Michael Olise plus tôt cet été et les Eagles voient certainement beaucoup de potentiel chez le jeune.

L’as français a fait forte impression dans le championnat et a été nommé jeune joueur de la saison EFL avant son transfert à Palace.

Olise pourrait avoir un impact similaire à Eze dans le sud de Londres

Palace a dépensé beaucoup pour Ebereche Eze l’été dernier et a vu de grandes choses de lui.

Maintenant, ils espèrent qu’Olise pourra frapper le sol cette saison et avoir un impact similaire.

Combien a-t-il coûté ?

Crystal Palace a activé la clause de libération d’Olise de 8 millions de livres sterling pour terminer son déménagement à Selhurst Park après l’intérêt signalé de Liverpool, Leeds, Chelsea et Aston Villa.

Michael Olise – Attaque de statistiques

Âge : 19 ans

Club : Palais de Cristal

Poste : milieu de terrain central (attaquant)

Nationalité : Française

Participations au championnat : 44

Buts : 7

Aides : 12

Carrière en club jusqu’à présent?

Olise a été nommé dans l’équipe de championnat EFL de la saison pour 2020/21, étant l’un des six joueurs à atteindre le double des passes décisives.

Ollie Watkins, Jude Bellingham, Ryan Sessegnon et Max Aarons sont d’anciens joueurs à avoir honoré l’illustre XI.

. – Piscine

Watkins fait partie du palmarès pour recevoir le prix du jeune joueur de l’année

Le joueur de 19 ans a commencé sa carrière de footballeur en tant que jeune joueur à Chelsea et Manchester City avant de déménager à Reading en 2016 où il a fait sa percée.

Il a fait un total de 67 apparitions pour les Royals depuis 2019, date à laquelle il a fait ses débuts seniors.

Tous ses buts pour Reading sont survenus au cours de l’impressionnante saison 2020/21, ce qui a permis aux meilleurs clubs de s’intéresser au milieu de terrain offensif.

GETTY IMAGES

Olise à ses débuts contre Leeds United en mars 2019.

Olise était également le meilleur joueur U21 pour le plus grand nombre d’occasions créées dans les cinq meilleures ligues européennes plus le championnat en 2020/21.

Expérience internationale?

Il a fait deux apparitions avec l’équipe de France des moins de 18 ans en 2019.

Mais avec une certaine expérience en Premier League en attente, il voudra se frayer un chemin dans le cadre national pour aller de l’avant.

Le nouveau patron de Crystal Palace, Patrick Vieira, salue la bonne signature d’Olise

Que dit-on de lui ?

Le patron de Crystal Palace et ancien milieu de terrain français Patrick Vieira a déclaré : « Nous avons les outils dans notre club de football pour faire de lui un meilleur joueur, et nous le connaissons assez bien parce que c’est un joueur que le club de football suit depuis longtemps.

“Je pense qu’il est important de rafraîchir l’équipe, d’amener de nouveaux visages, d’amener de jeunes talents ici, et c’est une très bonne signature pour nous.”

Le président du Palace, Steve Parish, a commenté son arrivée : « Nous le surveillons de très près depuis longtemps et avons été impressionnés par ses performances constantes pour Reading à un si jeune âge.

“Il a clairement une abondance de talent qui, j’en suis sûr, enthousiasmera tous nos supporters, et montre clairement notre direction de voyage pour cette fenêtre.”

Curtis Davies, du comté de Derby, a déclaré avant le déménagement d’Olise à Crystal Palace: «Il doit y aller parce que ce garçon a tellement de capacités. Sa capacité individuelle à passer le ballon devant les gens, à courir avec le ballon, à fermer les pieds, [he has got] tout.

« J’ai été tellement impressionné par lui. Lorsque Reading est venu à Derby au début de la saison, ils se sont enfuis avec le match et il était énorme. Il a grandi et grandi au fil de la saison. »