Abonné NPS? Contribuez via IMPS sous D Remit et obtenez la valeur liquidative le jour même – Processus

L’Autorité de régulation et de développement des caisses de retraite (PFRDA) a proposé une nouvelle option permettant de cotiser au compte du système national de retraite (NPS) dans le cadre de la fonction Direct Remittance (D-Remit). Le PFRDA a permis aux abonnés de contribuer à D Remit en utilisant le système de paiement immédiat (IMPS), le mécanisme de transfert de fonds instantané fourni par la National Payment Corporation of India (NPCI).

L’année dernière, PFRDA avait introduit un nouveau mode de paiement pour les abonnés NPS, appelé Direct Remittance (D-Remit). Le nouveau mode de contribution NPS permettra aux abonnés NPS de mettre en place des investissements systématiques par le biais de la banque en ligne par laquelle des contributions périodiques et régulières pourront être effectuées dans NPS. On peut investir directement dans le NPS à partir de la facilité bancaire nette de son compte bancaire. De plus, le paiement en ligne de la contribution NPS en mode D-Remit est gratuit car il n’y a pas de frais pour la transaction effectuée.

Les Abonnés pouvaient déposer leurs contributions volontaires sous D Remit directement à partir du compte bancaire net, en utilisant uniquement NEFT ou RTGS. Désormais, les contributions via IMPS sont également acceptées à partir du 1er mars 2021, au profit des abonnés. La valeur minimale de la contribution sous D Remit doit être égale ou supérieure à Rs 500.

Sous D Remit, les contributions reçues par la Banque fiduciaire avant 9h30 un jour ouvrable (après la contribution des souscripteurs), seront considérées pour investissement le même jour tandis que les contributions reçues par la Banque fiduciaire après 9h30. sera considéré pour investissement le jour ouvrable suivant, conformément aux lignes directrices existantes.

Le mode de contribution D-Remit est disponible pour les abonnés dans le cadre du modèle gouvernemental, non gouvernemental et pour tous les citoyens. Pour faire des contributions via le mode D-Remit, il faudra créer un identifiant virtuel lié au numéro de compte de versement permanent (PRAN) en se connectant au compte. Par la suite, l’abonné devra ajouter un identifiant virtuel avec les détails IFSC en tant que bénéficiaire dans son compte bancaire net. Enfin, l’abonné peut commencer à remettre des fonds sur le compte NPS en cas de besoin. En outre, on peut également mettre en place un débit automatique dans la banque nette pour continuer à investir systématiquement dans NPS sur une base périodique et régulière similaire au SIP dans les fonds communs de placement.

L’investissement effectué dans l’une des options de fonds du système national de retraite (NPS) peut vous procurer la valeur liquidative du jour même. L’Autorité de régulation et de développement des caisses de retraite (PFRDA) avait révisé la date limite pour donner au souscripteur NPS la valeur liquidative du jour même.

À compter du 12 novembre 2020, le calendrier avait été révisé et maintenant les contributions volontaires reçues à la Banque fiduciaire jusqu’à 9h30. tout jour ouvrable bancaire (autre que samedi, dimanche et jours fériés) serait considéré pour donner la valeur liquidative du jour même. Les contributions reçues après 9h30. sera pris en compte pour la VNI du jour ouvrable suivant.

Le PFRDA avait également étendu l’option de cotisation au NPS (National Pension System) via D-Remit aux abonnés NRI-NPS, qui peuvent contribuer à leurs comptes NPS à partir de fonds de leur compte externe non-résident ordinaire (NRO) ou non-résident ( NRE) comptes

