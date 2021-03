Abonné NPS Corporate Sector? Pour transférer votre compte NPS, faites-le après avoir quitté votre emploi

Un abonné sous le modèle d’entreprise ne peut pas changer le POP ou le POP-SP associé de lui-même jusqu’à ce qu’il y ait un changement d’emploi.

Pour tous ceux qui contribuent au NPS dans le cadre du modèle du secteur des entreprises et qui sont partis travailler avec leurs employeurs, il y a un travail de procédure important à faire. Si vous avez pris votre retraite ou démissionné de votre emploi, vous pouvez toujours être identifié avec votre ancien employeur dans le système de l’Agence centrale de tenue des dossiers (ARC) même si vous ne travaillez plus avec ces employeurs.

Dans une circulaire récente, la PFRDA a déclaré avoir observé qu’il y a des cas dans lesquels les abonnés du secteur des entreprises n’ont pas exercé de transfert intersectoriel (SSI) avant de quitter leurs employeurs et ces employés sont toujours étiquetés avec leurs anciens employeurs au sein de l’Agence centrale de tenue des dossiers. (ARC) même s’ils ne travaillent plus avec ces employeurs.

Afin d’éviter de tels cas, l’Entreprise peut compléter l’ISS dans le cadre des formalités de sortie en conseillant convenablement aux employés de transférer leur Compte NPS au Point de Présence (POP) de leur choix.

Alternativement, les employeurs respectifs sont tenus de fournir la liste de ces employés et leurs numéros de compte de retraite permanent (PRAN) à l’ARC / POP pour les signaler dans l’intention de retirer ces PRAN de l’employeur conformément aux lignes directrices ci-dessous:

a) Employés de l’entreprise (entreprise attachée via un POP)

(i) Après avoir signalé les PRAN de ces employés dans le système de l’ARC, le choix du POP doit être exercé par l’Abonné dans les trois mois et sinon, les PRAN doivent être étiquetés avec le POP respectif de l’entreprise employeur dans le cadre du secteur bénévole.

(ii) Les entreprises qui agissent en tant que POP et offrent également des NPS à leurs propres employés (principalement des banques) sont couvertes par cette catégorie.

b) Employés de Direct Corporate (pas de POP associé)

(i) Après avoir signalé les PRAN de ces employés dans le système de l’ARC, le choix des POP doit être exercé par l’abonné dans les trois mois et sinon, les PRANS doivent être étiquetés sur eNPS dans le cadre du secteur bénévole.

(ii) L’Abonné peut continuer sous eNPS ou migrer vers tout autre POP de son choix.

c) Salariés sous modèle d’investissement Corporate CG

Les employés dont les PRAN sont sous un modèle d’investissement du gouvernement central d’entreprise (CG) mais qui ont été signalés dans le système CRA, doivent exercer leur choix d’investissement applicable en fonction de leur statut actuel, ainsi qu’un choix de POP.

Frais intermédiaires: Après le marquage des PRAN dans le système CRA, les frais intermédiaires doivent être supportés par le souscripteur si ceux-ci ont été payés plus tôt par l’employeur respectif.

Qu’est-ce que POP

Les POP offrent les types d’assistance sous NPS à travers leur organisation de succursales appelées POP Service Providers (POP-SP). Du soutien à l’inscription au changement de programme d’investissement en passant par la délivrance d’un relevé de compte imprimé, les POP aident à exécuter toutes les activités liées aux NPS. Pratiquement toutes les institutions financières, y compris les banques, les agences d’assurance se sont choisies comme POP.

Un abonné a la possibilité de changer son POP / POP-SP. Un abonné sous le modèle Corporate ne peut cependant pas changer de lui-même son POP / POP-SP associé jusqu’à ce qu’il change d’emploi ou quitte le secteur. L’abonné, cependant, ne peut pas opter pour différents POP-SP pour son compte Tier I et Tier II respectivement.

Procédure pour changer POP

Dans le cas de l’abonné du secteur des entreprises, si l’abonné change d’emploi et rejoint une organisation non enregistrée sous NPS, l’abonné peut continuer le PRAN sous le secteur All Citizen of India. L’abonné doit soumettre un formulaire de transfert intersectoriel (ISS-1) au POP-SP avec lequel il ou elle souhaite être associé dans le NPS. Si l’abonné change d’emploi et rejoint une organisation enregistrée sous NPS, l’abonné peut continuer le PRAN sous la nouvelle entreprise en soumettant le formulaire CS-S3.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.