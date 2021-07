Abonnement à HBO Max : ce qu’il faut savoir sur les options de prix et ce que propose le service de streaming

HBO GO et HBO sont-ils toujours là ?

Lorsque HBO Max a lancé en mai 2020, l’avenir des applications HBO GO (services de streaming nécessitant des informations d’identification par câble) et HBO Now (service de streaming autonome). Eh bien, il n’a pas fallu longtemps à WarnerMedia pour “coucher de soleil”, alias tuer, l’application HBO Go, et selon The Verge, l’application a été supprimée de diverses plates-formes à la fin du mois de juillet 2020.

Le sort de HBO Now était cependant un peu plus compliqué. Pour tous ceux qui ont des appareils comme Apple TV, PlayStatioon et divers téléviseurs intelligents, l’application s’est simplement mise à jour pour devenir HBO Max, mais ceux sans appareil pris en charge (comme ceux d’entre nous avec Roku à l’époque), c’est devenu l’application HBO mais sans toute la pompe et les circonstances de HBO Max.