Abonnement Amazon Prime pour devenir plus coûteux à partir du 14 décembre : prix du plan, avantages et plus

Amazon Prime devrait devenir plus cher en Inde à partir du 14 décembre 2021. Les frais d’abonnement augmenteront jusqu’à 50 %. Tous les abonnements, du mensuel au trimestriel et annuel du service Amazon Prime seront augmentés. L’adhésion annuelle de Prime coûtera Rs 1 499 par rapport aux Rs 999 existants, ce qui représente une hausse de Rs 500.

Les nouveaux prix entreront en vigueur à partir du 14 décembre. Avant que le changement ne soit en vigueur, les clients peuvent continuer et opter pour un forfait à l’ancien prix.

Les prix mensuels de Prime seront également augmentés de près de 39% à Rs 179 contre Rs 129. De même, le plan trimestriel pour Amazon Prime augmentera de plus de 39% à Rs 459 contre Rs 329.

Le changement de prix n’affectera cependant pas les clients existants et ils peuvent continuer à utiliser l’abonnement pour la durée de leur abonnement sans frais supplémentaires.

Même avec le changement des tarifs d’abonnement, les avantages restent les mêmes. On continuera à profiter des livraisons gratuites d’un à deux jours sur les adresses éligibles, sans valeur minimale de commande requise pour la livraison standard gratuite. L’accès à Prime Video, Reading et Music est également inclus dans le même. Les abonnés bénéficieront d’un accès exclusif aux meilleures offres et d’un accès anticipé de 30 minutes aux offres Lightning sur le site de commerce électronique quotidiennement.

L’adhésion Prime en Inde a été introduite à 499 Rs par an en 2016 et Amazon l’a révisé à 999 Rs en 2017. En 2018, l’abonnement mensuel Prime a été lancé pour élargir la base d’adhésion.

