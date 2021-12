Abonnement familial Nintendo Switch Online : tout ce que vous devez savoir

Les services en ligne pour Nintendo Switch vous permettent de partager le plaisir de certains des meilleurs jeux Nintendo Switch, comme Animal Crossing: New Horizons, Splatoon 2 ou Super Smash Bros. Ultimate moyennant des frais. Vous pouvez payer pour votre compte individuel ou activer la fonction pour un maximum de huit utilisateurs avec un abonnement familial Nintendo Switch Online. Il y a aussi un niveau supplémentaire avec quelques bonus, même si vous devrez payer encore plus pour cela. Voici tout ce que vous devez savoir pour souscrire à un forfait familial.

Plaisir en famille

Changer d’abonnement famille en ligne

Prix ​​d’aubaine pour les groupes

Obtenez le meilleur rapport qualité-prix en regroupant jusqu’à huit comptes pour un forfait familial. Les frais annuels ne sont que de 15 $ de plus que pour un seul utilisateur, ce qui en fait une valeur fantastique si vous avez plusieurs joueurs dans votre foyer.

Nintendo Switch en ligne

Abonnement familial Nintendo Switch Online Qu’est-ce que c’est ?

Source : iMore

Le forfait familial Nintendo Switch Online est un forfait de groupe pour les services en ligne, qui permet à plusieurs utilisateurs d’accéder aux fonctionnalités multijoueurs en ligne des jeux, à une bibliothèque de jeux NES et SNES, au stockage en nuage des données de jeu, au chat vocal via une application pour smartphone et à des offres spéciales sur jeux et matériel.

Un abonnement familial est également disponible pour le pack d’extension Nintendo Switch Online +. À ce niveau, vous obtenez tout ce qui a été décrit précédemment ainsi qu’un DLC Animal Crossing: New Horizons et un accès à une bibliothèque de jeux Nintendo 64 et Sega Genesis.

Abonnement familial Nintendo Switch Online Combien de personnes puis-je avoir avec un seul forfait ?

Pour un prix, vous pouvez vous inscrire avec sept autres personnes en un seul paiement. Si vous avez quelques personnes dans votre foyer qui sont des utilisateurs de Switch, c’est certainement quelque chose à considérer.

Abonnement familial Nintendo Switch Online Comment configurer un abonnement familial ?

Pour créer un abonnement familial, vous devez avoir 18 ans ou plus et enregistrer une carte de crédit ou un compte PayPal sur le Nintendo eShop. Cela fera de vous l’administrateur du groupe familial. Vous pouvez alors cliquer groupe familial dans le menu de votre compte pour créer un compte pour votre enfant ou un autre membre adulte. Tous les membres du groupe familial auront accès au plan familial en ligne.

Abonnement familial Nintendo Switch Online Combien cela coûte-t-il ?

Source : Rebecca Spear / iMore

Alors que l’abonnement individuel coûte 20 $ pour une année complète, un abonnement familial ne coûte que 35 $ pour la même durée. Cela signifie que le plan familial en vaut la peine si vous avez plus d’une personne qui l’utilise – et cela devient plus une bonne affaire avec chaque personne supplémentaire ajoutée.

Si vous envisagez l’abonnement au pack d’extension Nintendo Switch Online +, les prix augmentent. Ce niveau étendu coûte 50 $ pour un abonnement individuel ou 80 $ pour un plan familial. Comme l’abonnement familial régulier à Nintendo Switch Online, il peut être divisé de huit manières différentes, ce qui est beaucoup plus abordable si vous avez suffisamment de personnes avec qui partager.

Abonnement familial Nintendo Switch Online Je ne suis toujours pas sûr. Puis-je l’essayer?

Source : iMore

Toute personne possédant un compte Nintendo peut obtenir un essai gratuit de sept jours de Nintendo Switch Online. À moins que vous ne désactiviez le renouvellement automatique avant la fin de cette semaine, l’essai sera automatiquement converti en un abonnement individuel d’un mois, qui coûte 4 $/mois. Si vous décidez que vous aimez le service et que vous souhaitez profiter de la réduction de groupe, vous pouvez alors acheter un abonnement familial. Cela désactivera le renouvellement automatique de votre adhésion individuelle, qui expirera ensuite à la fin de la durée.

Abonnement familial Nintendo Switch Online

Un abonnement familial est votre meilleur choix si vous avez plusieurs utilisateurs Switch dans la maison qui souhaitent utiliser les fonctionnalités en ligne. Vous bénéficierez de tous les avantages, mais à un prix bien inférieur à celui d’avoir plus d’un compte individuel. Bien sûr, si vous jouez en solo, vous pouvez toujours obtenir le meilleur prix en vous rendant chez votre détaillant préféré et en vous procurant un abonnement d’un an pour 20 $ dès maintenant.

Plaisir en famille

Changer d’abonnement famille en ligne

Prix ​​d’aubaine pour les groupes

Rassemblez huit comptes pour seulement 15 $ de plus que pour un seul utilisateur, ainsi toute votre famille pourra profiter de Nintendo Switch Online.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.