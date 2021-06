Abonnements Apple Podcasts à venir cette semaine – Voici les bases

in

Après un retard important, les abonnements Apple Podcasts arrivent enfin plus tard cette semaine.

Apple a annoncé qu’il offrirait des abonnements intégrés aux auditeurs pour soutenir leurs podcasteurs préférés en mai. Malgré cette annonce, Apple a rapidement retardé le déploiement des abonnements jusqu’au 15 juin. Apple a déclaré aux créateurs que le retard visait à “s’assurer que nous offrons la meilleure expérience aux créateurs et aux auditeurs”.

Mais de nombreux créateurs de podcasts disent que les mises à jour de l’application Apple Podcasts l’ont laissée en panne. Les créateurs avec lesquels Digital Music News a parlé ont déclaré que leurs épisodes avaient été retardés, que leurs analyses ne fonctionnaient pas et que les illustrations des épisodes disparaissaient.

“Ma connexion à Podcast Connect a été interrompue pendant plusieurs jours”, a déclaré un créateur. « Ensuite, ça allait. Et maintenant, il est à nouveau cassé, me disant « nous créons votre compte ». Le support Apple me dit que c’est corrigé, mais ce n’est clairement pas le cas. Heures d’impossibilité d’accéder à Podcast Connect ; totalement incapable de se connecter.

“Les nouveaux épisodes de la semaine dernière ont mis des heures à apparaître, parfois plus de six, parfois environ deux”, confirme un autre créateur. “Nous avons trois podcasts qui n’ont pas été mis à jour sur Apple Podcasts depuis le 23 avril. On m’a dit qu’il n’y avait rien d’autre que nous puissions faire en tant qu’entreprise”, partage un podcasteur.

D’autres créateurs disent que leurs flux ne sont pas mis à jour en temps opportun et qu’il n’y a aucun moyen de forcer une mise à jour. “C’est un énorme problème pour un podcast quotidien comme le nôtre, non seulement pour le public mais aussi du point de vue des revenus”, a expliqué un autre créateur à Digital Music News. Les podcasts liés aux trajets quotidiens ont souffert de ces problèmes.

Apple avait besoin de plus de temps dans les coulisses pour préparer ses abonnements Podcasts.

Les utilisateurs pourront s’abonner à leurs podcasts préférés pour les soutenir financièrement. Spotify a annoncé et lancé une fonctionnalité similaire dans la même fenêtre qu’il a fallu à Apple pour préparer sa fonctionnalité d’abonnement. Mais Spotify ne permet pas aux utilisateurs d’iOS de s’abonner à leurs podcasts préférés dans l’application – pour éviter la taxe Apple.

Apple espère que donner aux auditeurs un moyen de soutenir directement les créateurs encouragera les podcasteurs à rester neutres. Spotify a englouti la plupart des grands studios de production de podcasts dans des acquisitions de plusieurs millions de dollars. Alors qu’Apple a été le pionnier de la scène du podcasting, il a dû rattraper son retard sur Spotify.

Un bouton d’abonnement peut être le facteur décisif qui permet aux créateurs de podcasts de conserver leur contenu sur les deux plateformes. Reste à voir si cette stratégie est viable.