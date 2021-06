Abonnements et chaînes Apple Podcasts maintenant disponibles

Après quelques semaines de retard, Apple déploie maintenant sa nouvelle initiative d’abonnement et de chaînes. Les abonnements Apple Podcasts permettent aux créateurs d’héberger du contenu bonus et des versions sans publicité de leurs émissions, en échange d’un abonnement mensuel.

Vous pouvez désormais écouter . Happy Hour sans publicité, par exemple. Apple s’est associé à de grands réseaux de podcasts, notamment Wondery et Luminary, pour que leurs émissions payantes soient disponibles dans l’application Apple Podcasts.

Les abonnements Apple Podcasts sont très pratiques pour les auditeurs. Les fans d’une émission ou d’un réseau peuvent s’abonner en appuyant sur un bouton dans l’application Podcasts, en utilisant leurs identifiants Apple ID. Apple distribue ensuite automatiquement le contenu premium aux abonnés dès qu’il devient disponible.

Les abonnements aux podcasts ont été critiqués par la communauté des podcasts, en grande partie à cause des frais élevés d’Apple. Apple prend 30% de commission sur tous les abonnements aux podcasts et les achats effectués dans Apple Podcasts ne sont pas exposés aux clients tiers.

Cependant, les créateurs de podcasts sont autorisés à continuer à monétiser leurs émissions en dehors des abonnements Apple Podcasts de la manière qu’ils choisissent. Les abonnements Apple Podcasts représentent une option supplémentaire, aux côtés de services tels que Patreon ou Memberful.

Les chaînes Apple Podcasts sont également déployées aujourd’hui. Les chaînes permettent à quiconque de regrouper ses émissions sur une page dédiée, y compris une image de marque et des illustrations personnalisées. Les chaînes sont proposées gratuitement aux créateurs et peuvent être utilisées, qu’un podcast profite ou non des fonctionnalités d’abonnement. Par exemple, Wondery et Luminary ont désormais des chaînes représentant une collection de leurs émissions respectives. Les abonnements payants à une chaîne déverrouillent automatiquement toutes les émissions avec des avantages d’abonnement à l’intérieur.

