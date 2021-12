Aborder la peur, l’incertitude et le doute (FUD) des clients à propos de Bitcoin

En raison de la stricte limitation de la taille de la structure des données, la blockchain Bitcoin totale s’adapte confortablement à un ordinateur de bureau standard, ce qui permet aux utilisateurs d’exécuter facilement des nœuds de réseau, augmentant ainsi la résilience du réseau. Et si les tendances actuelles se poursuivent, un smartphone standard pourra exécuter un nœud avant la fin de cette décennie. Les crypto-monnaies alternatives qui offrent une plus grande fonctionnalité nécessitent des structures de données plus grandes, ce qui rend beaucoup plus difficile l’exécution d’un nœud, ce qui entraîne une décentralisation du réseau plus faible.

