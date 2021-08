Aborder le bien-être mental des employés de l’entreprise India Inc

Les entreprises peuvent investir dans le conseil émotionnel de leurs équipes en investissant dans des séances de consolidation d’équipe et de conseil de groupe.

Par Neeti Sharma et Dr Aarti Jagannathan

Covid-19 a contribué à mettre en évidence les défis sous-jacents liés au bien-être mental dans le secteur des entreprises indien. Alors que les entreprises travaillent sans relâche pour aligner leurs efforts pour identifier et traiter les facteurs de stress qui les affectent directement ou indirectement, il reste encore un énorme écart à combler. Covid-19 a suscité du stress, de l’inquiétude et de la peur en raison des changements dans notre vie quotidienne, des mouvements restreints et du fait d’être continuellement enfermés à l’intérieur. L’impossibilité de voyager, de rencontrer de la famille, des amis et des collègues tout en gérant le travail et la maison a eu un impact énorme sur le bien-être mental des employés. Il est important que chacun d’entre nous prenne soin de sa santé mentale et physique. Dans de telles périodes, la gestion de l’anxiété est l’un des principaux objectifs des employeurs. C’est une opportunité de collaborer et de susciter des initiatives qui peuvent aider les employés à tous les niveaux. Les équipes de formation et développement peuvent créer des programmes pour répondre à ces préoccupations et aider les employés à être plus efficaces et productifs.

À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ? Investir dans un hobby ? Apprendre une nouvelle compétence ? Apporter un sens du but et de l’épanouissement, développer des techniques de travail et d’engagement axées sur les objectifs, fournir un emploi valorisant à la population vulnérable, acquérir une nouvelle compétence, développer un système de soutien sont quelques-uns des moyens de lutter contre le stress mental.

Compte tenu du large spectre de la santé mentale et de la maladie mentale, il pourrait être plus efficace de se concentrer sur des conditions spécifiques liées au stress et à l’épuisement professionnel, telles que la dépression et l’anxiété. La formation sur la résilience devrait également accompagner cette formation en santé mentale et devrait se concentrer sur l’autonomisation des employés avec les compétences nécessaires pour reconnaître lorsqu’ils vivent du stress et de l’épuisement professionnel, puis travailler pour les réduire. Il est tout à fait évident que les lieux de travail jouent également un rôle important dans la définition du bien-être mental d’un individu. Des facteurs tels que les attentes salariales, l’équilibre travail-vie personnelle, le style de leadership du manager et l’anxiété face à l’évolution de carrière sont l’un des principaux facteurs qui ajoutent aux facteurs de stress mentaux. Fin mars et début avril, une organisation à but non lucratif de HBR, Mind Share Partners, a mené une étude sur les employés mondiaux en partenariat avec Qualtrics et SAP. Il a déclaré que la santé mentale de près de 42% des répondants avait diminué depuis le début de l’épidémie. L’un des aspects positifs de la pandémie est qu’elle normalise les problèmes de santé mentale. Presque tout le monde a connu un certain niveau d’inconfort. Mais l’universalité de l’expérience ne se traduira par une diminution de la stigmatisation que si les gens, en particulier les personnes au pouvoir, partagent leurs expériences. Il est plus important que jamais de vérifier intentionnellement avec chacun de vos subordonnés directs. C’était important mais souvent sous-utilisé avant la pandémie. Maintenant, avec autant de personnes travaillant à domicile, il peut être encore plus difficile de remarquer les signes que quelqu’un a des difficultés. Dans notre étude avec Qualtrics et SAP, près de 40 % des employés dans le monde ont déclaré que personne dans leur entreprise ne leur avait demandé s’ils allaient bien — et ces répondants étaient 38 % plus susceptibles que les autres de dire que leur santé mentale s’était dégradée depuis le épidémie. La flexibilité inclusive consiste à établir des normes proactives qui aident les gens à concevoir et à préserver les limites dont ils ont besoin. Il est nécessaire de ne pas faire d’hypothèses sur ce dont les employés pourraient avoir besoin ; car ils auront probablement besoin de choses différentes à des moments différents. Adopter une approche personnalisée pour faire face aux facteurs de stress, tels que les défis liés à la garde des enfants ou ressentir le besoin de travailler tout le temps. Offrez de la flexibilité de manière proactive. Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises doivent donner la priorité à la formation proactive et préventive en santé mentale au travail pour les dirigeants, les gestionnaires et les contributeurs individuels. La gestion du stress et des finances est cruciale en ce moment, les gestionnaires et les dirigeants doivent aider leurs équipes à s’aligner sur ces objectifs. La stabilité financière donne un sentiment de sécurité et offre un soulagement. On oublie souvent de réaliser mais faire des boulots banals et qui ne stimulent pas les gens peut causer beaucoup de malaise mental, les employés ne sont pas contents s’ils sont assignés à faire des boulots qui ne servent pas de sens ou qui ne sont pas plus importants. Avec l’arrivée des millennials sur le marché du travail, il est très important pour les entreprises de s’occuper de la formation d’une culture de travail heureuse et significative.

Les entreprises peuvent investir dans le conseil émotionnel de leurs équipes en investissant dans des séances de consolidation d’équipe et de conseil de groupe. Non seulement ces petites étapes au niveau de l’organisation responsabiliseront les employés, mais elles réduiront leur épuisement de 70 %. Les employés sont le plus grand atout de l’entreprise et investir en eux est la chose la plus cruciale de toutes. Il est important que les dirigeants prennent le volant, éliminent les obstacles et promeuvent une culture qui élimine les stigmates liés à la santé mentale.

(L’article est co-écrit par Neeti Sharma, co-fondatrice et présidente de TeamLease Edtech & Dr Aarti Jagannathan, professeur agrégé, Département de travail social psychiatrique (Services de réadaptation psychiatrique), Institut national de la santé mentale et des neurosciences (NIMHANS). exprimés sont personnels et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

