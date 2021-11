Aborder les rapports de racisme et de misogynie sous Robert Sarver aux Phoenix Suns

./Illustration de la sonnerie

Logan et Raja s’assoient pour une conversation sur le reportage de la bombe de Baxter Holmes d’ESPN détaillant le racisme et la misogynie au sein de l’organisation Phoenix Suns de Robert Sarver (0:25). Ils discutent de certaines anecdotes de l’histoire, de certaines des expériences personnelles de Raja et des problèmes omniprésents de racisme et de sexisme au sein de la NBA. Ensuite, Raja exprime ses griefs concernant le dysfonctionnement le plus récent à Boston et donne son Real One of the Week (46:25).

Hôtes : Logan Murdock et Raja Bell

Producteur associé : Sasha Ashall

Production supplémentaire : Juliet Litman et Tunde St. Matthew Daniel

