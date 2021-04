Abordons rapidement les dernières nouvelles de Hansi Flick contre Brazzo au Bayern Munich

C’est mercredi … un mercredi de Ligue des champions … c’est un mercredi de Ligue des champions où le Bayern Munich affrontera le Paris Saint-Germain – sans Robert Lewandowski et Serge Gnabry.

Donc, naturellement, la grande histoire dans l’édition imprimée de Sport Bild est la lutte de pouvoir en cours au Bayern Munich entre l’entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Hasan «Brazzo» Salihamidzic.

Un timing parfait, hein?

Quoi qu’il en soit, le compte Twitter @iMiaSanMia a capturé l’essentiel de l’histoire dans une série de tweets, alors abordons cela maintenant et en finir avec:

Hansi Flick a informé les patrons du club qu’il n’était pas satisfait de sa situation de travail actuelle et qu’il envisagerait son avenir au-delà de l’été. La tension avec Salihamidžić et les points de vue divergents concernant l’équipe et les transferts sont décisifs pour lui [@cfbayern, @SPORTBILD] pic.twitter.com/NqHpgwrI4c – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 7 avril 2021

Commentaire BFW: Comme nous l’avons entendu, Flick veut avoir plus son mot à dire sur les décisions du personnel – à tel point qu’il est prêt à appuyer sur le bouton d’éjection et à quitter la Bavière après la saison.

Alors, oui, c’est vraisemblablement une chose réelle. Flick et Salihamidzic sont tous les deux très bons dans leur travail – certains diraient de classe mondiale – mais les deux hommes diffèrent suffisamment en ce qui concerne le personnel pour qu’ils soient une faille publique. Je pense que nous pouvons tous supposer que cette partie de l’histoire est vraie – en particulier parce que Flick et d’autres membres du personnel du front office du Bayern Munich l’ont abordé publiquement.

Flick mérite-t-il une plus grande voix dans ces décisions? Probablement. Obtiendra-t-il? Mmmmm … peut-être pas?

Flick ne veut pas mettre en danger les objectifs de la saison (Bundesliga et Ligue des champions) avec la discussion en cours sur son avenir, il garde donc le silence. À la fin de la saison, l’entraîneur veut réévaluer la situation et prendre une décision [@SPORTBILD] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 7 avril 2021

Commentaire BFW: Ceci est le manuel Flick. D’après ce que nous savons, il déteste les distractions et il déteste surtout les distractions qui se produisent si près d’un grand match. Un exemple parfait de ceci était son dédain à propos de l’histoire de «Jerome Boateng n’obtiendra pas de prolongation» qui a éclaté lundi. C’était inexcusable pour Flick alors qu’il essayait de préparer une équipe déjà en désavantage numérique pour un grand match contre le PSG.

Cependant, cette histoire a fui, c’est un mauvais regard pour le front office du Bayern Munich.

Flick veut avoir son mot à dire sur les plans de l’équipe. Pendant ce temps, Salihamidžić insiste pour être responsable des questions de transfert. Pour le club, c’est clair: les transferts ont toujours été la responsabilité du conseil d’administration. Le travail du coach est de travailler avec le personnel existant [@SPORTBILD] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 7 avril 2021

Commentaire BFW: Comme indiqué, Flick et Salihamidzic sont tous les deux très bons dans leur travail. Les deux hommes ont une vision claire sur une direction stratégique pour la planification de l’équipe du Bayern Munich – et ces idées ne sont apparemment pas assez étroitement liées pour que cette relation de travail se poursuive beaucoup plus longtemps.

Résumé

En termes simples, Flick veut (et mérite) plus de voix. Mérite-t-il des pouvoirs autoritaires totaux? Non. Le Bayern Munich devrait-il réexaminer sa propre politique non évoluée qui ne donne pas à un manager une plus grande voix? Peut-être.

C’est délicat et pas seulement à cause du timing de la sortie de cette histoire ou parce que la DFB ferait presque tout pour que Flick prenne le relais de Joachim Löw plus tard cet été.

Flick est un entraîneur rare capable de communiquer efficacement, d’élaborer des stratégies et de tirer le meilleur parti de ses joueurs. Flick ne s’est pas seulement présenté et a produit des résultats, il a reconstruit cette équipe à partir de zéro dans la mentalité, la tactique et la gestion du personnel.

Salihamidzic, quant à lui, a fait un travail fantastique en dotant la liste de talents. Les deux hommes, cependant, n’ont pas été parfaits. Pourtant, il devrait y avoir un moyen de donner plus de poids à Flick sans aliéner Salihamidzic – ou donner trop de contrôle au manager.

Et bien sûr, Sport Bild essaie absolument de capitaliser sur une rivalité interne. Dans ce cas, cependant, il y a clairement au moins des frictions entre Flick et Salihamidzic, ce qui rend ces rapports un peu plus difficiles.

L’avenir de Flick est-il aussi difficile que ce rapport le laisse paraître?

Peut-être.

C’est à peu près aussi proche d’une estimation que nous pouvons donner pour le moment. Quoi qu’il en soit, ni Flick ni Salihamidzic ne penseront beaucoup à leur prétendue chaleur interne ni à la planification de leur équipe. Je suis à peu près sûr que tout ce qu’ils ont en tête, c’est le match contre le Paris Saint-Germain.