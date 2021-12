Abou Dhabi F1 Young Driver Test line-up et calendrier

Les embruns de champagne, d’une fin dramatique à la saison de Formule 1 2021 de dimanche, sont à peine secs alors que le circuit de Yas Marina s’anime pour la dernière fois cette saison avec l’Abu Dhabi F1 Young Driver Test aujourd’hui et demain.

Avec 2021 terminé et dépoussiéré – Max Verstappen champion du monde de F1 2021 et Mercedes les champions des constructeurs de F1 2021 – aujourd’hui et demain sont davantage axés sur l’avenir du sport.

En action seront le champion de Formule 2 Oscar Piastri et le leader d’IndyCar Pato O’Ward, quelques-unes des propriétés les plus en vogue en marge de la F1.

Le site officiel de la F1 rapporte qu’en plus du Young Driver Test, neuf des 10 équipes utiliseront également des voitures mules de deux ans adaptées aux jantes Pirelli de 18 pouces 2022.

Les voitures muletières obtiendront du temps de piste mardi et mercredi dans le cadre du plan d’essais de Pirelli qui se déroule en parallèle sur le circuit d’Abou Dhabi, avec la participation confirmée de Verstappen, George Russell, Charles Leclerc et Fernando Alonso.

Williams a été autorisé à utiliser ses machines 2021 les deux jours de l’Abu Dhabi F1 Young Driver Test.

Russell se familiarisera à nouveau en remplaçant Valtteri Bottas, qui sera le coéquipier de Lewis Hamilton en 2022.

Alfa Romeo portera le nom le plus récent sur la grille, Guanyu Zhou. Le challenger pour le titre F2 aura son premier aperçu d’une Alfa Romeo mercredi, avant de devenir le premier pilote chinois de F1 à plein temps en 2022.

Zhou ne sera pas le seul débutant chez Alfa Romeo, car Valtteri Bottas doit conduire mardi les soins des mules pour sa nouvelle équipe.

Les alignements et le calendrier de Yas Marina sont les suivants selon le rapport F1.com :

AlphaTauri

Le junior Red Bull Liam Lawson prendra les commandes de l’AlphaTauri pour sa première expérience en F1 sur piste. Le Néo-Zélandais a réalisé un double programme en 2021, terminant neuvième en F2 et troisième en DTM. Pour la partie Pirelli du test, Yuki Tsunoda prendra le volant mardi, avant de remettre les clés à Pierre Gasly mercredi.

Aston Martin

Aston Martin alignera le pilote du simulateur Nick Yelloly lors des tests mardi. Le pilote britannique a passé la saison en ADAC GT Masters avec Schubert Motorsport, terminant huitième. Lance Stroll et Sebastian Vettel s’occuperont de la voiture muletière, le Canadien testant les pneus de 18 pouces mardi et l’Allemand ayant un virage mercredi.

Ferrari

Le troisième des six pilotes de F2 qui participeront à l’épreuve des jeunes pilotes est Robert Shwartzman. Le champion de Formule 3 2019 et le vice-champion de F2 2021 concorderont pour Ferrari et Haas, le pilote de simulateur de Ferrari, Antonio Fuoco, passera également du temps dans la SF21. Charles Leclerc et Fuoco se partageront les tâches dans la voiture mule mardi, tandis que Carlos Sainz passera une journée complète sur les pneus 18 pouces mercredi.

Haas

Mardi, Shwartzman sera rejoint dans le garage Haas par Mick Schumacher, qui s’occupera des nouveaux pneus 18 pouces. Pietro Fittipaldi prendra ensuite le relais de l’Allemand mercredi.

Nous @PatricioOWard passons un bon moment… pic.twitter.com/ki2eJkYOxP – McLaren (@McLarenF1) 14 décembre 2021

McLaren

McLaren a annoncé que le prétendant au titre IndyCar Pato O’Ward pilotera des machines de F1 pour la première fois avec l’équipe. McLaren était absent des tests en 2020 mais alignera le Mexicain de 22 ans à la suite d’une saison impressionnante en Amérique, où il a terminé troisième avec cinq podiums, dont deux victoires. Daniel Ricciardo et Lando Norris prendront ensuite le relais pour essayer les pneus 18 pouces respectivement mardi et mercredi. Schwartzman a testé une Ferrari à cette époque l’année dernière, tandis que cette fois, il s’essaye également à une Haas

Mercedes

Pour la deuxième année consécutive, le champion de Formule E Nyck de Vries pilotera pour Mercedes – l’équipe vient de remporter son huitième titre consécutif des constructeurs. Le pilote néerlandais a remporté deux victoires et deux autres podiums en FE cette année et a participé à plusieurs courses en tant que pilote d’essai et de réserve de Mercedes.

George Russell est également présent les deux jours à Abu Dhabi alors que l’ancien pilote Williams cherche à s’installer dans son nouveau bureau.

Taureau rouge

Pour la deuxième année consécutive, Juri Vips mettra la main sur la Red Bull, après avoir partagé la RB16 avec Sébastien Buemi en 2020. L’Estonien Red Bull Junior est devenu le premier double vainqueur de la F2 lors de la troisième manche à Bakou, terminant l’année sixième. au classement avec quatre podiums en plus de ses deux victoires. Et il a peut-être récemment été sacré champion du monde, mais le travail acharné ne s’arrête pas pour Verstappen, qui s’occupera de la partie Pirelli des tests mardi. Sergio Perez prendra ensuite le volant toute la journée de mercredi.

Williams

Le dernier membre du contingent F2 à participer est Logan Sargeant. Le pilote américain – qui courra pour Carlin dans le championnat F2 2022 – n’a rejoint la Williams Driver Academy qu’en octobre, mais il fera ses débuts en F1 à Abu Dhabi, au volant de Williams mardi et mercredi.

Le premier jour des tests d’après-saison à @ymcofficial est en cours : nous avons des pilotes @F1 qui testent des pneus 2022 #Fit4F1 18 pouces avec des mulets et des jeunes pilotes avec des pneus 13 pouces. pic.twitter.com/3Hk6JjLkIu – Pirelli Motorsport (@pirellisport) 14 décembre 2021