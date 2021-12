Abou Dhabi FP3 : Avantage Hamilton

FP3 pour le Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dhabi 2021 était une dernière chance de donner un sens à l’ordre hiérarchique avant les qualifications, l’avantage actuellement avec Lewis Hamilton qui a terminé le plus rapide.

Max Verstappen et Lewis Hamilton ont été les plus rapides en FP1 et FP2 respectivement vendredi, mais la dernière séance d’essais libres de samedi donnerait généralement un aperçu de « qui est chaud et qui ne l’est pas » avant la dernière séance de qualification de la saison 2021 – avec prudence conseillée – car les températures ambiantes plus basses qui devraient prévaloir lors de la séance de qualification de l’après-midi pourraient servir quelques boules de courbe.

Hamilton prend le dessus

FP3 a vu Lewis Hamilton conserver son avantage avant les qualifications alors qu’il terminait la séance en tête avec un meilleur temps de 1:23.274, n’allant pas plus vite lors d’un dernier essai alors qu’il bloquait lourdement, creusant son jeu de pneus tendres.

Le deuxième meilleur était le rival pour le titre de Hamilton, Max Verstappen, qui a terminé à 0,214 seconde du rythme du Britannique, luttant toute la séance pour se rapprocher de la Mercedes Ace.

Valtteri Bottas a terminé troisième dans l’autre Mercedes W12, mais à 0,751 seconde du meilleur temps de son coéquipier.

Poursuivant Bottas en quatrième position, Sergio Perez, le Mexicain à seulement 0,022 seconde du Finlandais.

McLaren semble avoir fait un pas en avant significatif par rapport à vendredi, alors que Lando Norris était un solide cinquième à la fin de la FP3, mais à 0,832 seconde du rythme.

Yuki Tsunoda a continué à devancer son coéquipier très apprécié Pierre Gasly, le duo terminant respectivement sixième et septième, près d’une seconde plus lent que le meilleur temps, mais séparés de seulement 0,028 seconde.

Carlos Sainz était huitième pour Ferrari, mais 1.321s trop lent par rapport aux meilleurs, mais devant Daniel Ricciardo qui était neuvième et s’assurait que les deux voitures Papaya étaient présentes dans le top dix, soit plus d’un dixième de moins que l’Espagnol.

Charles Leclerc dans l’autre Ferrari était le dernier des dix premiers, près d’une seconde et demie plus lent que le meilleur temps inscrit au cours de la séance.

Le reste se passe comme suit

Lance Stroll a montré quelques progrès pour Aston Martin et a terminé 11e, 1,547s de moins que le meilleur des temps, mais devant Esteban Ocon dans l’Alpine qui était 12e mais 0,013s plus lent que le Canadien.

Kimi Raikkonen, qui s’est écrasé après que le drapeau à damier a été agité dans FP2 hier, a terminé 13e, à 1,763s du temps de référence, suivi de son coéquipier Antonio Giovinazzi en 14e, 0,011s plus loin.

Alpine semble avoir reculé dans le rythme, car la 15e place de Fernando Alonso signifie que les deux voitures bleues étaient hors du top dix, le double champion du monde en 1.820 étant trop lent pour les meilleurs.

Sebastian Vettel était 16e devant le duo Williams George Russell et Nicholas Latifi respectivement 17e et 18e, le trio à deux dixièmes l’un de l’autre.

Mick Schumacher était 19e, devant Nikita Mazepin 20e, le Russe ayant encore un moment serré avec Lewis Hamilton en piste.

Résultats FP3 d’Abou Dhabi :

Analyse approfondie des temps au tour FP3 par Grandprix247