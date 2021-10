‘About A Girl’: Nirvana se débranche sur une chanson avec l’histoire

Quand « About A Girl » est entré dans les charts américains pour Nirvana le 15 octobre 1994, c’était une chanson chargée d’histoire. La composition de Kurt Cobain avait été sur le premier album du groupe Bleach en 1989. Mais vers la fin de 1993, avec la série Unplugged de MTV incitant de plus en plus d’artistes à se produire en acoustique, Nirvana a filmé une performance pour le spectacle. Il est sorti sur l’album MTV Unplugged In New York, et « About A Girl » était son seul single – à titre posthume pour Cobain, décédé six mois plus tôt.

Moins connu est le fait qu’une version live précédente, enregistrée en 1990 à Portland, Oregon, avait été publiée en tant que face B du single « Sliver », bien que Cobain était décidément mécontent de la performance du groupe dessus. La nouvelle version de « About A Girl » s’est hissée à la 22e place du Hot 100, leur plus haut classement depuis que « Smells Like Teen Spirit » a atteint la 6e place aux États-Unis, au début de 1992.

Un hymne radio rock

« About A Girl » est devenu un hymne radio rock, en tête du palmarès Modern Rock Tracks et atteignant le Top 10 en Australie, au Danemark et en Finlande. Parmi les autres versions live de cet incontournable du set du groupe figurait une de leur performance au Reading Festival, qui est sortie sur l’album et le DVD Live At Reading en 2009.

Chad Channing, le batteur original de Nirvana, qui a joué sur la version studio de « About A Girl », s’est souvenu que le titre était aussi littéral que possible. « Kurt jouait juste la chanson et nous travaillions dessus », a-t-il déclaré. « J’ai demandé à Kurt quelle était la chanson, et il m’a dit : ‘Eh bien, je ne sais pas vraiment.’ Puis j’ai dit : ‘Eh bien, de quoi s’agit-il ?’ Et il dit : ‘C’est à propos d’une fille.’ J’ai dit : ‘Eh bien, pourquoi ne l’appelles-tu pas simplement ‘À propos d’une fille’ ?’ Et il m’a juste regardé, a souri et m’a dit : « D’accord ». Nous sommes allés avec ça.

