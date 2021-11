ABP Live s’associe au Professional Golf Tour of India

Le partenariat a été lancé en octobre avec la couverture de la première étape des cinq City, Tata Steel PGTI, MP Cup 2021 qui s’est tenue à Delhi.

ABP s’est associé au Professional Golf Tour of India (PGTI) pour être le partenaire média numérique de ses différents tournois de golf qui se tiendront en 2021. Il est devenu le premier réseau d’information hindi à couvrir un tour de golf dans le pays et à le diffuser en direct. sur sa plateforme numérique – ABP Live, et ses plateformes de médias sociaux associées. « Alors que le golf est en train de devenir un sport en Inde, chez ABP, nous pensons que le golf devrait être rendu accessible aux masses du pays et ABP, avec sa portée et sa popularité généralisées, s’efforce de rendre cela possible », Avinash Pandey, PDG, ABP Network, mentionné.

Le partenariat a été lancé en octobre avec la couverture de la première étape des cinq City, Tata Steel PGTI, MP Cup 2021 qui s’est tenue à Delhi. La prochaine étape de la tournée à Jaipur a également été diffusée en direct sur ABP et les quatre jours de couverture ont été visionnés plus de deux millions de fois sur ABP FB Live. Les étapes à venir de ce tournoi verraient plus de 300 joueurs de golf professionnels, y compris des olympiens et des anciens vainqueurs, se disputer une chance de remporter le titre de 1,5 crore de roupie. Les trois étapes restantes du tournoi qui se tiendra à Chandigarh, Kolkata et Jamshedpur seront hébergées en direct dans le cadre de cet accord unique.

Les amateurs de golf en Inde et dans le monde entier pourraient regarder sur les plateformes numériques d’ABP Live. Pour Pandey, ABP Network a cherché de manière agressive à augmenter ses offres dans le segment des sports comme Kabbadi et Olympics, sans se limiter au cricket. « Cette initiative de diffusion du golf s’inscrit dans l’objectif plus large. C’est un moment prestigieux pour le réseau de s’associer à PGTI et de faciliter une audience pan-indienne pour le tournoi », a-t-il ajouté.

PGTI est l’organisme de contrôle internationalement reconnu pour le golf professionnel en Inde, qui est inclus dans le système officiel du classement mondial du golf (OWGR). L’objectif de PGTI est de promouvoir le golf professionnel dans le pays et de créer des opportunités de jeu plus compétitives pour ses membres. Plus de 100 millions d’utilisateurs d’ABP Live pourraient regarder la retransmission en direct du tournoi.

