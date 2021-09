Abramovich ‘met de côté’ une énorme somme pour financer les principaux éclaboussures de Chelsea en janvier

in

Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, a débloqué environ 80 millions d’euros pour mettre la touche finale à l’équipe de Thomas Tuchel en janvier, selon un rapport.

Chelsea étaient déjà l’un des favoris de la pré-saison pour soulever la Premier League cette saison avant de se déplacer dans la fenêtre. Romelu Lukaku a été re-signé pour un record de club de 97,5 millions de livres sterling afin de donner aux Blues une longueur d’avance.

Sa signature à elle seule aurait constitué une fenêtre réussie, mais l’arrivée en prêt du milieu de terrain de l’Atletico Madrid Saul Niguez a déjà été salué comme un faiseur de différence.

Néanmoins, une zone de l’équipe de Tuchel qui semble maintenant légère est à l’arrière central. Les Bleus chassés Jules Koundé pour une grande partie de la fenêtre, mais n’a finalement pas réussi à tordre le bras de Séville.

La solide position de négociation de l’équipe de la Liga avec le football de la Ligue des champions à offrir et les trois ans restants sur l’accord de Koundé signifiaient qu’ils n’étaient pas tentés de vendre à bas prix.

Le Français détient une clause libératoire qui serait d’environ 77 millions de livres sterling dans son contrat. Chelsea n’était pas disposé à le déclencher, malgré la vente de Kurt Zouma à West Ham au cours de la dernière semaine de la fenêtre.

Mais selon Caught Offside (citant le média espagnol Don Balon), Abramovich a l’intention d’acquérir Kounde à la première opportunité disponible.

Ils affirment que le propriétaire russe est “prêt à financer un transfert de 80 millions d’euros” pour Koundé dans la fenêtre d’hiver.

Il est indiqué qu’Abramovich a déjà “mis de côté” les fonds pour amener Séville à la table des négociations.

Don Balon est connu pour être du côté le plus léger de l’intégrité journalistique et son reportage doit donc être pris avec une pincée de sel. Cependant, en théorie, revenir pour Kounde aurait du sens.

Trevor Chalobah pourrait combler le vide laissé par Zouma, bien que le joueur de 22 ans manque d’expérience au plus haut niveau. De plus, Thiago Silva, Antonio Rudiger et Andreas Christensen sont tous dans les dernières années de leur contrat.

En outre, Koundé aurait été “furieux” après que Séville ait refusé d’assouplir ses exigences lors de la poursuite de Chelsea.

Le flop de Chelsea est éliminé du camp international

Pendant ce temps, l’entraîneur-chef du Maroc Vahid Halilhodzic a exclu le milieu de terrain de Chelsea Hakim Ziyech de l’équipe nationale en raison de son “comportement inacceptable”.

La nation nord-africaine a remporté jeudi une victoire 2-0 à domicile contre le Soudan lors de son premier match de qualification pour la Coupe du monde. Ziyech n’était cependant pas impliqué et il n’affrontera pas la Guinée lundi non plus.

Le Maroc devra se débrouiller sans son homme vedette après que Halilhodzic a déclaré que le joueur de 28 ans « refusait de travailler ». Halilhodzic a accusé l’homme de Chelsea d’avoir menti au sujet d’une blessure avant une série de matches amicaux en juin.

“Son comportement lors des deux derniers matches, en particulier le dernier, n’était pas celui d’un joueur de l’équipe nationale qui, en tant que leader de l’équipe, doit être un modèle positif. Il est arrivé en retard et après cela, il a même refusé de travailler », a déclaré Halilhodzic lors d’une conférence de presse.

« Pour la première fois de ma carrière d’entraîneur, j’ai vu des comportements qui me déçoivent. Un joueur qui refuse de jouer un match, certes amical, sous prétexte qu’il est blessé.

« Le staff médical a fait plusieurs examens et a dit qu’il pouvait jouer. Il a ensuite refusé de s’échauffer en seconde période car il était déçu d’être remplaçant. Pour moi, ce type de comportement est inacceptable.

