Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, serait prêt à sanctionner un transfert de 50 millions d’euros pour un prodige de Barcelone qui pourrait avoir d’autres idées, selon un rapport.

Déjà l’une des principales forces financières du football mondial, Chelsea est dans une position encore plus forte que d’habitude pour convaincre les joueurs alors qu’ils sont champions d’Europe. Après de grosses dépenses au cours de chacun des deux derniers étés, ils sont prêts à dépenser à nouveau de l’argent à l’avenir.

Il y a un certain nombre de domaines qu’ils pourraient envisager de renforcer, bien qu’ils soient déjà couronnés de succès. La défense est un sujet de préoccupation en raison du fait qu’un certain nombre de leurs partants ont des contrats expirant. Mais une autre priorité est de renforcer leur milieu de terrain.

N’Golo Kante et Jorginho sont tous deux hors contrat en 2023 et ce dernier rejoindra le premier dans la trentaine d’ici la fin de cette année. Ils restent des partants incontestés, mais une concurrence supplémentaire est nécessaire.

Par exemple, Chelsea a prêté Saul Niguez à l’Atletico Madrid cet été. Mais l’Espagnol a eu du mal à faire impression et les Bleus cherchent déjà à le remplacer plutôt que de le signer définitivement.

Un milieu de terrain qui est maintenant sur leur radar, selon El Nacional, est le talent barcelonais Gavi.

Le joueur de 17 ans est entré dans l’équipe première du Barça cette saison. Malgré son jeune âge, il a rapidement relevé le défi. Il s’est vu confier 10 apparitions en Liga, dont sept titularisations, jusqu’à présent.

Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que Gavi soit lié à un transfert loin de Barcelone. Au milieu de leurs difficultés financières, l’un de leurs joueurs est confronté à un avenir incertain.

Par conséquent, El Nacional affirme que Chelsea est prêt à faire un mouvement de 50 millions d’euros pour Gavi alors que sa clause de libération de ce prix reste active. À de telles conditions, il serait un « vol », affirme-t-on.

Abramovich est tellement fasciné par Gavi qu’il serait prêt à faire de lui l’un des joueurs les mieux payés de Chelsea. Il le voit comme une signature de « rêve » et est convaincu qu’il deviendra une « star mondiale ».

Cependant, le rapport ajoute que la fenêtre d’opportunité de Chelsea pour prendre Gavi pourrait être sur le point de se fermer. Barcelone tente de prolonger son contrat au-delà de sa date d’expiration de 2023.

Tout comme avec Ansu Fati et Pedri, les géants de la Liga veulent protéger leurs jeunes talents, quitte à modifier quelque peu leurs autres plans financiers.

De plus, Gavi s’est fait sa propre « priorité » de renouveler au Camp Nou. Ce faisant, il pourrait signer des conditions jusqu’en 2026 qui verraient sa clause libératoire doubler automatiquement.

Ce n’est peut-être pas la fin de l’histoire non plus. Barcelone pourrait élever la clause jusqu’à la barre ridicule d’un milliard d’euros, comme ils l’ont fait avec Fati et Pedri.

Les plans de Gavi confirmés par un expert

Le rapport a été suivi d’une confirmation de Fabrizio Romano, qui a tweeté : « Barcelone n’est pas préoccupée par les rumeurs de Chelsea pour Gavi, dans l’état actuel des choses.

« Les pourparlers progressent au cours des dernières semaines afin de terminer bientôt la prolongation du contrat.

« La proposition du conseil d’administration du Barça est sur la table pour un contrat de 5 ans – les négociations sont en cours avec Gavi. »

Chelsea pourrait donc manquer le milieu de terrain offensif si tout se passe comme prévu à Barcelone. Mais comme l’année dernière l’a montré, tout n’a pas été le cas.

Tant que les conditions actuelles de Gavi restent intactes, le Barça risque de le perdre face aux Blues ou à toute autre personne disposée à payer.

Même ainsi, la décision finale appartiendrait au joueur lui-même. Et il semble que ses intentions soient de rester exactement où il est.

