Abramovich tient à dire à Messi, Chelsea parle mais un accord «sensationnel» se rapproche

Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, a ordonné une réunion de transfert sur l’avenir de Lionel Messi, mais d’autres rapports affirment qu’il est sur le point de signer pour le Paris Saint-Germain.

L’avenir du joueur de 34 ans fait l’objet de débats depuis un certain temps déjà, mais surtout depuis l’été dernier. Il ne lui restait qu’un an sur son contrat, mais il a décidé de rester sur place. Encore, il a officiellement quitté son club d’enfance maintenant dans l’un des changements les plus importants du paysage du football européen ces derniers temps.

président du Barça Joan Laporta a expliqué vendredi la situation financière désastreuse de son club qui a provoqué le départ de Messi.

Cependant, l’attention s’est rapidement tournée vers le club qu’il choisira en tant que deuxième de sa carrière. Le PSG est devenu le premier favori.

AS, cependant, affirme que le chef des Blues Abramovich voulait rester au courant de l’avenir de l’Argentin.

Il a donc tenu une réunion avec les représentants du joueur. En effet, il «sait» que Manchester City, son rival de Premier League, aura du mal à signer Messi après avoir dépensé 100 millions de livres sterling pour Jack Grealish.

Abramovich, quant à lui, s’est concentré sur une décision tout aussi coûteuse pour l’attaquant de l’Inter Romelu Lukaku. Mais il ne voulait pas manquer un coup potentiel pour la star unique.

Cette opportunité est maintenant passée, cependant. Le Telegraph rapporte que l’attaquant se rapproche d’un mouvement «sensationnel» au PSG.

Les pourparlers sur Messi ont débuté jeudi soir, peu de temps après la confirmation de la sortie de choc de Barcelone.

Le PSG prévoit d’offrir au joueur un contrat de deux ans et de nouvelles discussions avec le père du joueur, Jorge, régleront le problème samedi.

Le journal ajoute que la star du PSG Neymar a poussé son club à faire venir l’international argentin dans la capitale française.

Dans d’autres nouvelles, le journaliste Saber Desfarges affirme que plusieurs stars du PSG ont été informées de la signature de Messi.

Pochettino brise le silence de Messi

Interrogé sur le transfert potentiel de son club pour Messi vendredi, le patron du PSG Pochettino également à égalité dans l’avenir de Kylian Mbappe.

L’attaquant a fait face à son propre niveau d’incertitude quant à son avenir. En effet, il est entré dans la dernière année de son contrat sans résolution en vue.

Cependant, Pochettino a insisté sur le fait que Mbappe ne partirait en aucun cas si Messi signait.

Chelsea, Manchester City, PSG ou… Barcelone ? Où Lionel Messi pourrait se déplacer ensuite