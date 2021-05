Abrines: “Basketball a fait un ballon pour moi, mais j’ai réussi à sortir”

Álex Abrines est revenu au Barça à l’été 2019 et, à sa deuxième saison au Barça, il est enfin un joueur important. Main dans la main avec Jasikevicius, il trouve à nouveau sa meilleure version. L’attaquant assiste à l’AS au Palau Blaugrana quelques jours après s’être rendu au Final Four pour affronter Armani Milan. Il a retrouvé son sourire à Barcelone et cherche à gagner une Euroligue après 11 ans de sécheresse de l’équipe azulgrana.

Comment voyez-vous l’équipe avant de vous rendre à Cologne?

Nous sommes motivés, impatients de voir le premier match. Se qualifier pour le Final Four après sept ans nous a enlevé une charge. Nous essaierons de le gagner.

Êtes-vous les favoris?

Je vois tous les rivaux très forts. Nous sommes les quatre qui méritent d’être dans le Final Four, dont certains se sont qualifiés plus vite que nous. N’importe lequel des quatre peut gagner.

“Se qualifier pour le Final Four après 7 ans nous a enlevé une charge”

Et l’Armani Milan?

Nous devrons très bien faire les choses. On sait le faire, on l’a fait ici à la maison et sur sa piste. Ce sera un match très exigeant, très physique. Ils ont beaucoup de qualité et beaucoup de talent offensif.

Vous attendiez-vous à une égalité aussi étroite contre le Zenit?

Nous savions que ce serait difficile. Peut-être que nous n’étions pas mentalement préparés à ce que Zenit exigeait. Nous avons péché dans le premier match et nous n’avons pas clôturé la série avant. En fin de compte, ce sont des éliminatoires de l’Euroligue. Ils ont fait un très bon boulot. Nous connaissons déjà Xavi Pascual. Il a très bien préparé les matchs, annulé les tireurs et soulevé une défense de zone qui nous a surpris. Nous avons été annulés, notamment lors du quatrième match de la série à Saint-Pétersbourg.

Était-ce plutôt le mérite de Zenit ou son démérite?

Ils ont joué leurs cartes et nous n’étions pas très bien non plus. Nous avons pesé la pression ou les nerfs de vouloir tout faire. Nous savons que nous avons du talent et que chacun de nous peut gagner un match, n’importe qui peut marquer 20 points dans cette équipe. Il fallait essayer de gagner plus en équipe. Nous l’avons compris et corrigé.

“Chacun de nous peut marquer 20 points. Vous devez gagner plus en équipe.”

Êtes-vous heureux à Barcelone?

Oui je suis heureux. Il savait qu’il aurait plus d’opportunités et de minutes cette année. Après tout ce qui m’est arrivé, je n’avais pas joué depuis longtemps. Petit à petit, je m’améliorais, je me sentais mieux et maintenant je pense que je suis à mon meilleur.

Pourquoi avez-vous décidé de rendre public que vous souffriez de dépression et d’anxiété?

C’était tout un processus. J’ai d’abord décidé de le rendre public, puis je l’ai préparé pour qu’il ne soit pas mal compris. Je l’ai fait principalement pour aider les gens. J’aurais pu dire que j’ai traversé la dépression et l’anxiété et c’est tout. Et non, nous avons fait une vidéo pour essayer d’aider certaines personnes qui traversaient la même situation que j’avais subie.

L’anxiété a-t-elle bloqué votre talent?

Oui … c’est un peu ça. Mais pas le talent, mais le désir. Au final, vous sentez que chaque jour vous avez moins envie de jouer. Et quand vous en avez moins, vous gagnez votre talent ou votre performance diminue. En fin de compte, tout devient une balle dont il est très difficile de sortir; mais heureusement je l’ai fait.

Comment est Pau Gasol?

Mieux à chaque fois. Après ne pas avoir joué pendant si longtemps, il manquait de physique. Pau est un gars sympa, drôle et professionnel. Cela nous aide beaucoup sur et en dehors de la piste. Il voit des choses que les autres ne voient pas.

Et en été aux Jeux …

Si seulement. Je ferai de mon mieux pour y être. S’il n’y a pas de blessés et que l’entraîneur compte sur moi, ce sera un grand honneur de participer. Espérons qu’une médaille soit obtenue. Nous l’avons fait dans le passé et nous pouvons le faire à nouveau.