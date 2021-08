Abrogation de l’article 370 au Cachemire : de beaux jours à venir !

Les connexions Bollywood et Cachemire sont très anciennes et de nombreux films dans le passé ont été tournés dans des lieux fascinants à Gulmarg, Pahalgam, Sonamarg et ailleurs.

Par Farooq Wani,

À l’approche du deuxième anniversaire de l’abrogation de l’article 370, et dans le contexte des récents efforts de sensibilisation du gouvernement de l’Union au Jammu-et-Cachemire, les choses ont commencé à s’améliorer. Cette année, le tourisme au Cachemire a trouvé un ambassadeur de marque inhabituel en la personne du Premier ministre Narendra Modi, qui a tweeté : « Chaque fois que vous en avez l’occasion, visitez le Jammu-et-Cachemire et assistez au pittoresque festival des tulipes. En plus des tulipes, vous ferez l’expérience de la chaleureuse hospitalité des habitants du Jammu-et-Cachemire. Son tweet tombait à point nommé car il coïncidait avec l’ouverture cette année du célèbre jardin des tulipes, Siraj Bagh, situé sur les contreforts des montagnes Zabarwan à Srinagar.

Après la révocation de l’article 370, l’armée a lancé une initiative spéciale appelée « Mission Reach Out » pour fournir une assistance à la population et s’assurer que les intérêts particuliers ne perturbent pas la paix dans le territoire de l’Union nouvellement créé. Cette mission s’est ainsi ajoutée aux multiples activités déjà menées par l’armée au Jammu-et-Cachemire au cours des trois dernières décennies pour gagner le cœur et l’esprit des habitants et sevrer les jeunes de la violence.

Outre d’autres activités telles que le sport, l’éducation, les programmes culturels et diverses initiatives publiques, l’armée indienne a une longue et fière tradition d’assistance au peuple et au gouvernement du Jammu-et-Cachemire pour surmonter les catastrophes naturelles et autres calamités. Si nous plongeons dans l’histoire, il existe d’innombrables exemples d’armées venant aider leurs frères dévastés par des tragédies naturelles ou causées par l’homme.

Lors des inondations de 2014, l’armée a fait un travail louable en secourant et en apportant des secours aux victimes sous la direction du lieutenant-général Retd Subrata Saha du 15e corps du gouvernement du Canada. L’armée est également intervenue pour aider le gouvernement et le peuple en réponse à la crise du COVID. Compte tenu du nombre croissant de cas au Cachemire nécessitant une hospitalisation, le Chinar Corps basé à Srinagar a créé un centre de soins COVID dédié de 250 lits à Rangreth et a établi deux établissements de 20 lits avec des unités de haute dépendance à Baramulla et Uri. Un plus grand nombre de ces installations sont à des stades avancés de planification et seront établies à différents endroits sur le territoire de l’Union. Un système de mise en commun des ressources a été mis en place où des bouteilles d’oxygène et d’autres besoins médicaux sont mis à la disposition de l’administration civile selon les besoins.

Le 31 juillet, le Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Center commémorant « Swarnim Vijay Varsh » a organisé un événement culturel « Junoon – e – Hunar » pour promouvoir le talent des écoliers et des jeunes locaux de la région du Cachemire. Environ 100 élèves de diverses écoles des districts de Baramulla, Kupwara, Anantnag et Sharifabad ont participé à l’événement. Les participants ont captivé le public avec leurs danses culturelles, leur musique folklorique et leurs performances en solo. De tels événements aident les étudiants et les jeunes à développer leur confiance en eux et à susciter un intérêt pour la poursuite de passe-temps sains.

Les connexions Bollywood et Cachemire sont très anciennes et de nombreux films dans le passé ont été tournés dans des lieux fascinants à Gulmarg, Pahalgam, Sonamarg et ailleurs. Cependant, en raison de l’éruption du militantisme dans les années 90, Bollywood s’est méfié du Cachemire. La perception négative créée par les médias et les groupes ayant des intérêts particuliers a dissuadé davantage les cinéastes et, par conséquent, ceux qui sont associés à ce commerce font face à d’énormes pertes économiques. Heureusement, le gouvernement a maintenant pris des mesures déterminées pour faire revivre la vallée du Cachemire en tant que destination préférée de Bollywood pour le tournage de films.

Plusieurs célébrités de Bollywood ont commencé à se rendre au Cachemire. La chanteuse populaire de Bollywood Richa Sharma, la super star Amir Khan, Simran Sachdeva, Sonia Arora, Chitrangada Singh, Jaan Nissar Lone, Rani Hazarika et Tanya Sachdeva ont tourné des vidéos ou des films au Cachemire. Richa Sharma a été tellement impressionnée par la vallée du Cachemire qu’elle prévoit de célébrer son anniversaire ici le 29 août. En ce qui concerne l’exploration des talents locaux pour Bollywood, le gouvernement J & K travaille sur une politique cinématographique globale pour l’UT, dont le projet est prêt.

Un nouveau programme industriel a également été lancé dans lequel le gouvernement étend une incitation de Rs 28,400 crore. On peut soutenir qu’aucun autre État du pays ne peut se vanter d’une telle politique industrielle en vertu de laquelle le gouvernement offre un incitatif de 300 % en TPS. Cela signifie que vous pouvez bénéficier de cette incitation, à condition que vous commenciez la fabrication. Des investissements d’environ 25 000 crores de roupies devaient arriver à l’État et entre 4 et 5 lakh de personnes devaient trouver un emploi.

Un responsable du gouvernement a déclaré que « en regardant la réponse enthousiaste, il ne serait pas du tout surprenant que l’investissement monte en flèche à Rs 40 000, voire Rs 50 000 crore. De même, il existe une possibilité distincte qu’entre 8 et 9 lakhs d’emplois soient créés ». Il a ajouté que “L’accueil du J&K Investor Summit fournira à l’UT l’occasion de présenter ses forces, ses stratégies et son potentiel”.

Le niveau d’instruction, les compétences, l’efficacité et le mérite des jeunes resteront toujours des facteurs décisifs pour maintenir le rythme du développement et de l’avancement économique. La jeunesse est la plus grande ressource de l’UT avec 54% de la population totale de moins de 25 ans et un taux d’alphabétisation encourageant de plus de 70%. Si elle est correctement exploitée, cette ressource pourra largement contribuer à la croissance de la région et de la nation.

Ainsi, lorsque le gouvernement fait ce qu’il peut, les membres de la société civile, les anciens et les modèles doivent également s’acquitter de leur obligation morale en motivant les jeunes à devenir plus extravertis et à prendre des initiatives afin qu’ils puissent exploiter pleinement les installations fournies pour améliorer leur carrière. et l’employabilité. Auparavant, nous nous plaignions du manque d’installations, mais plus maintenant!

C’est le moment pour toutes les véritables parties prenantes qui ont en tête le bien du Cachemire de se donner la main dans son développement. C’est le moment d’agir avec maturité et de travailler à la consolidation des gains accumulés grâce à un travail acharné et à de grands sacrifices. J&K a un besoin urgent de contribution constructive et non d’opportunisme. Rien ne peut être gagné en revivant un passé traumatisé d’une manière qui éclipse un avenir radieux. Il est temps de regarder vers l’avenir et de travailler pour un avenir meilleur.

(L’auteur est rédacteur en chef de Brighter Kashmir, commentateur télévisé, analyste politique et chroniqueur. Il peut être contacté à l’adresse e-mail suivante : farooqwani61@yahoo(dot)co(dot)in. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express en ligne.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.