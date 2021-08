in

Kalita a déclaré qu’il soutenait depuis longtemps l’abrogation de l’article 370.

Lorsque le gouvernement a déposé le projet de loi sur la réorganisation du Jammu-et-Cachemire à Rajya Sabha le 5 août 2019, ce qui a été perdu dans le chaos de la chambre, c’est la démission de trois membres de l’opposition à la chambre haute. Le projet de loi a retiré au J&K son statut spécial accordé en vertu de l’article 370 et l’a divisé en deux territoires de l’Union. Selon un rapport d’Indian Express, la démission du whip en chef du Congrès Bhubaneswar Kalita, de Surendra Singh Nagar et de Sanjay Seth du parti Samajwadi faisait partie de mesures soigneusement orchestrées par le BJP. Il visait à assurer l’adoption sans heurt du projet de loi.

Selon le rapport, ces trois dirigeants ont été approchés par un dirigeant clé du BJP à la veille de l’annonce du 5 août.

Un haut fonctionnaire du gouvernement et un homme politique d’Assam ont visité la maison de Kalita à New Delhi dans un véhicule banalisé la veille de l’annonce. Ils l’ont rencontré pour le persuader de se débarrasser du Congrès et de passer au parti du safran.

Selon le rapport, le secret et l’urgence exprimés par le fonctionnaire du gouvernement ont même pris Kalita par surprise. Dans le cas du refus de Kalita, un plan B a également été mis en place en vertu duquel les proches de Kalita et ses proches ont été amenés à Delhi pour le convaincre. Cependant, le plan B n’a jamais été mis en œuvre comme Kalita l’a convenu lors de la réunion.

La démission de ces trois dirigeants a été la clé de l’arithmétique Rajya Sabha du BJP pour faire adopter le projet de loi. Alors que le BJP avait contacté plusieurs députés de l’opposition pour obtenir leur soutien, les députés ont clairement indiqué qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose si Kalita, en tant que whip en chef du parti, émettait un whip car sa violation leur aurait coûté leur adhésion. Par conséquent, le parti au pouvoir a tendu la main à Kalita et a assuré son soutien en leur faveur.

Dès que la maison s’est réunie le 5 août, le Président a annoncé la démission de Kalita qui a laissé le Congrès abasourdi.

S’adressant à l’Indian Express, Kalita a déclaré qu’il soutenait depuis longtemps l’abrogation de l’article 370. « Nous devrions être une seule nation, avec un seul drapeau et une seule Constitution. Personne ne pouvait le faire et lorsque ce gouvernement a présenté ce projet de loi pour l’abrogation de l’article 370, j’ai pensé que je devais soutenir le projet de loi », a-t-il déclaré.

Kalita a affirmé qu’il avait discuté de la question du projet de loi J&K au sein du parti du Congrès et avait proposé une discussion au sein du parti parlementaire ou du comité de travail pour soutenir le projet de loi, mais cela ne s’est pas produit. Par conséquent, il a démissionné et a soutenu le projet de loi de l’extérieur.

Cependant, il a nié qu’un dirigeant du BJP l’ait rencontré, le persuadant de démissionner. Le BJP a envoyé Kalita au Rajya Sabha en mars 2020.

Le rapport a également affirmé que les deux députés Rajya Sabha du parti Samajwadi, qui avaient également démissionné, ont évoqué les pressions d’un ministre de l’Union pour qu’il quitte le SP avant le déménagement.

