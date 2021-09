Abrogation des baux des mines de charbon à nouveau ; maintenant Adani Power perd le bloc Jitpur

Aucune des trois mines n’est actuellement opérationnelle.

Le ministère du charbon de l’Union a décidé d’annuler l’attribution de la mine de charbon de Jharkhand à Jitpur à Adani Power car la société n’a pas pu opérationnaliser la mine à temps. Le bloc de Jitpur a été la première mine de charbon remportée par Adani Power lors d’une vente aux enchères, après avoir soumis une offre de clôture de 302 Rs par tonne – payable au gouvernement de l’État – en mars 2015.

Auparavant, le ministère avait désaffecté les mines Tokisud North et Ganeshpur dans le Jharkhand, qui appartenaient respectivement à Essar Power et GMR Energy.

Les annulations des baux de ces grandes mines jettent une ombre sur les perspectives de la politique libérale mise en place par le gouvernement Modi pour attirer les investissements privés dans le secteur.

Le bloc de charbon de Jitpur, lorsqu’il a été mis aux enchères, était soumis à des restrictions d’utilisation finale et ne pouvait être utilisé que pour la production d’électricité. Des responsables du gouvernement du Jharkhand ont déclaré que l’entreprise avait l’intention d’utiliser le charbon dans sa centrale électrique de Mundra, dans le Gujarat et qu’elle n’avait manifesté aucun intérêt pour l’exploitation de la mine car elle estimait qu’il n’était pas économiquement viable de transporter le charbon du district de Jharkhand Godda à la ville portuaire de l’État de l’ouest.

L’accord de développement et de production de la mine de charbon prendra fin avec effet au 10 octobre 2021, a indiqué le ministère du charbon dans son avis. Adani Power avait déposé sa demande auprès du Centre pour la remise de la mine en octobre 2020.

La mine de Tokisud Nord a été attribuée à la National Mineral Development Corporation en août 2020 tandis que la question de la mine de Ganeshpur est actuellement en instance.

La mine de Tokisud a été désaffectée parce qu’Essar Power s’est écarté des objectifs de performance convenus précédemment, tandis que le ministère du charbon de l’Union a décidé de mettre fin à l’ordre d’acquisition de la mine de Ganeshpur parce que GMR Energy n’avait pas renouvelé les garanties bancaires d’une valeur de 295 crores de roupies après l’expiration de leur validité en décembre. , 2018. Aucune des trois mines n’est actuellement opérationnelle.

La mine Jitpur a des réserves extractibles de 65,5 millions de tonnes (MT), tandis que les mines Tokisud Nord et Ganeshpur ont des réserves de 51,9 MT et 91,8 MT, respectivement. Les entités du groupe Adani ont remporté trois des huit mines, qui sont passées sous le marteau lors de la dernière tranche d’enchères commerciales d’extraction de charbon, tenue en août de cette année, lorsqu’elle a placé les offres les plus élevées pour les mines de Khargaon et Jhigador à Chhattisgarh le bloc Gondkhari au Maharashtra.

Il s’agissait du deuxième ensemble d’actifs charbonniers à être mis aux enchères via le nouveau modèle de partage des revenus déterminé par le marché qui remplaçait le régime de redevance fixe/tonne qui avait auparavant exclu les investisseurs privés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.