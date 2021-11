Abrogation des lois agricoles : deuxième grande chute du gouvernement Modi depuis son arrivée au pouvoir en 2014

La décision de retirer la législation intervient près d’un an après que les agriculteurs ont commencé leur agitation contre les trois lois.

Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé aujourd’hui que le gouvernement de la NDA abrogera les trois lois agricoles adoptées par le Parlement l’année dernière. Le Premier ministre Modi a déclaré que le gouvernement prendra les mesures constitutionnelles nécessaires pour abroger les lois au cours de la session d’hiver du Parlement. La décision de retirer la législation intervient près d’un an après que les agriculteurs ont commencé leur agitation contre les trois lois.

« Il y a peut-être eu des lacunes dans nos efforts à cause desquelles nous n’avons pas pu expliquer la vérité, aussi clairement que la lumière de la diya, à certains de nos frères agriculteurs… Je suis venu vous dire que nous avons décidé d’abroger la trois lois agricoles. Lors de la prochaine session parlementaire qui débutera à la fin de ce mois, nous achèverons le processus constitutionnel pour abroger les trois lois agricoles », a déclaré le Premier ministre Modi aujourd’hui.

Le retrait des trois lois agricoles marquera la deuxième grande chute du gouvernement Modi depuis son arrivée au pouvoir en 2014. La première était l’ordonnance sur l’acquisition des terres publiée en décembre 2014. Le gouvernement avait introduit « le droit à une indemnisation équitable et à la transparence foncière. Projet de loi sur l’acquisition, la réhabilitation et la réinstallation (deuxième amendement), 2015′ au Parlement en mai 2015. Le projet de loi a été renvoyé à une commission parlementaire mixte pour examen. Le gouvernement Modi a laissé le projet de loi devenir caduc après une vive opposition du Congrès et de certains membres de Rashtriya Swayamsevak Sangh, a déclaré le ministre de l’Union Nitin Gadkari à l’Hindou. Les organisations d’agriculteurs étaient également contre le projet de loi.

Le projet de loi visait à exempter cinq types de projets des exigences de consentement et qui comprenaient la défense, les infrastructures rurales, les logements abordables, les couloirs industriels mis en place par le gouvernement/les entreprises gouvernementales, jusqu’à un km de chaque côté de la route/voie ferrée du couloir , et les infrastructures, y compris les projets PPP où le gouvernement possède le terrain. Cela visait à accélérer le processus d’acquisition de terrains pour les projets d’infrastructure stratégiques.

Alors que les syndicats d’agriculteurs ont salué la décision de retirer les lois sur l’agriculture, les partis d’opposition ont déclaré que le gouvernement Modi avait baissé la tête en raison de la pression constante des agriculteurs et craignant des pertes lors des élections législatives du Pendjab et de l’Uttar Pradesh prévues l’année prochaine. .

