Abrogation des lois agricoles : les progrès réalisés alors que l’impasse se termine et que l’accent se tourne vers le panel agricole, déclare Sivakumar de l’ITC

Cependant, il pense que les résultats énoncés dans les préambules des trois lois agricoles sont toujours nécessaires.

S Sivakumar, chef de groupe des entreprises agricoles et informatiques, de l’ITC et le cerveau derrière la très célèbre initiative e-choupal de l’ITC, considère l’annonce du Premier ministre d’abroger les trois lois agricoles litigieuses comme une étape pour mettre fin à une impasse. Sivakumar, un produit de l’IRMA (Institute of Rural Management) qui fait de lui une voix encore plus unique dans l’arène des entreprises, déclare : « Les résultats sont plus importants et si vous trouvez de nouveaux mécanismes pour les fournir et avec l’acceptabilité de toutes les parties un progrès. Le fait que l’attention se porte désormais sur un comité mis en place pour examiner toutes les questions relatives à l’agriculture, y compris le passage à une agriculture à budget zéro, est en effet un progrès, estime-t-il.

Étant donné que les lois agricoles n’ont pas été mises en œuvre et ont déjà été maintenues en attente et maintenant abrogées, cela ne change pas matériellement les choses sur le terrain, si ce n’est le signal de la fin d’une impasse. En l’état, dit-il, « une fois les lois suspendues, il n’y avait aucune visibilité sur le moment où elles seront redémarrées ».

Cependant, il pense que les résultats énoncés dans les préambules des trois lois agricoles sont toujours nécessaires. Il s’agit de meilleurs liens avec le marché pour connecter les produits aux consommateurs, assurant un rendement plus élevé pour les agriculteurs. En plus de permettre aux agriculteurs de connaître les prix avant la plantation au lieu d’une découverte après la récolte. De plus, la possibilité de vendre le produit après la récolte sans contrôle des stocks. « Tous ces objectifs sont encore très nécessaires et il faut trouver un autre moyen de les atteindre et c’est peut-être pourquoi la mise en place d’un comité qui examinera tout et tous les aspects de l’agriculture est une étape importante », a-t-il déclaré. .

L’attention, dit-il également, est maintenant sur le nouveau comité qui est censé voir le chemin à parcourir en termes d’atteindre les objectifs de garantir aux agriculteurs plus de revenus et d’économiser les ressources naturelles, entre autres. Pour lui, les lois agricoles étaient une partie des initiatives plus larges qui ont été déployées en dehors de toute une gamme d’initiatives qui comprenaient les lignes directrices pour créer des institutions de producteurs agricoles et les autonomiser par le biais d’organisations de collectivisation (OPF). Ensuite, il y a l’infrastructure agricole et alliée et les fonds des micro-entreprises alimentaires qui visaient à mettre de l’argent entre les mains des agriculteurs pour construire des infrastructures post-récolte. Le tout avec un objectif final de s’assurer que les revenus des agriculteurs augmentent et que l’agriculture se développe. En ce qui concerne les demandes de garantie de prix de soutien minimum, dit-il, « vous devez trouver des solutions adaptées à la demande et vous devez vous assurer que l’assurance des prix est requise ».