Abrogation des lois agricoles : l’opposition affirme que la décision est guidée par un sentiment de défaite dans les sondages UP ; Yogi Adityanath se réjouit du déménagement

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a salué la décision du Premier ministre Narendra Modi de retirer les trois lois agricoles tandis que l’opposition a dénoncé le gouvernement en disant que la décision avait été prise en sentant une défaite lors des prochains scrutins de l’Assemblée. Réagissant à la décision de retirer les lois agricoles, Yogi Adityanath a déclaré qu’il devait y avoir eu quelques lacunes de la part du gouvernement pour convaincre les agriculteurs.

« Je salue la décision du Premier ministre Narendra Modi de reprendre les lois agricoles. Nous savons tous que les syndicats d’agriculteurs protestaient contre ces lois. Cependant, dès le début, une grande partie de la population a cru que de telles lois peuvent jouer un rôle essentiel pour augmenter les revenus des agriculteurs. Malgré cela, lorsque les organisations paysannes s’y sont opposées, le gouvernement a tenté d’établir un dialogue à tous les niveaux. Il peut y avoir des lacunes dans nos efforts que nous n’avons pas été en mesure de les convaincre… Nous nous félicitons également de la décision de former un comité pour examiner la question du MSP », a déclaré CM Yogi Adityanath.

Cependant, le Congrès de l’opposition a déclaré qu’on ne pouvait pas faire confiance au gouvernement Modi.

« Six cents paysans martyrisés, plus de 350 jours de lutte, Narendra Modi ji le fils de ton ministre a écrasé les paysans à mort, tu t’en fichais. Les chefs de votre parti ont insulté les fermiers et les ont traités de terroristes, de traîtres, d’hommes de main, de mécréants, vous les avez vous-même appelés « andolanjeevi », les avez battus avec des bâtons, les avez arrêtés. Maintenant, sentant la défaite dans les sondages, vous avez soudain commencé à réaliser la réalité de ce pays – ce pays a été construit par des agriculteurs, c’est un pays d’agriculteurs, ce sont les vrais protecteurs du pays et aucun gouvernement ne peut diriger le pays par bafouant les intérêts des agriculteurs. Il est difficile de croire à vos intentions et à votre changement d’attitude », a déclaré Priyanka Gandhi.

Le chef du BSP, Mayawati, a déclaré que le gouvernement Modi devrait présenter une législation pour le MSP au Parlement. « Le sacrifice des agriculteurs a porté ses fruits. La décision d’abroger 3 lois agricoles aurait dû être prise bien avant. Pourtant, la demande des agriculteurs pour une loi sur la MSP est en attente. BSP exige que lors de la prochaine session parlementaire, le Centre adopte une loi à cet égard », a-t-elle déclaré.

L’ancien chef du CM et du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a déclaré que les lois avaient été retirées car le BJP avait peur après avoir vu un soutien massif au rassemblement du SP à Purvanchal. « Le BJP des riches voulait tromper les agriculteurs pauvres avec l’acquisition de terres et des lois noires. Ils ont mis des clous, fait des dessins animés, les ont écrasés par une jeep, mais ont eu peur après avoir été témoins d’un soutien public massif à Vijay Yatra du SP à Purvanchal et ont retiré les lois noires. Le BJP devrait dire quand les coupables de la mort de centaines d’agriculteurs seront punis », a déclaré Akhilesh.

Les agriculteurs protestent depuis un an contre les trois lois agricoles adoptées par le Parlement en novembre de l’année dernière. Les élections législatives dans l’Uttar Pradesh devraient avoir lieu au début de l’année prochaine.

