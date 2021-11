Abrogation des lois agricoles : un revers pour le processus de réforme de l’agriculture

L’intention de la première loi était de fournir un marché alternatif et de créer plus de concurrence sur les marchés de produits afin que les agriculteurs puissent obtenir de meilleurs prix.

Par PK Joshi

Les trois lois agricoles visant à réformer le secteur agricole ont été approuvées par le président en septembre 2020 après avoir été adoptées par le Lok Sabha et le Rajya Sabha. Certains groupes d’agriculteurs ont contesté ces lois, déclenché des agitations et bloqué les routes menant à Delhi. Le gouvernement et les agriculteurs ont eu 11 séries de pourparlers sans aucune solution.

Les agriculteurs étaient catégoriques pour l’abrogation car ils estimaient que ces lois affecteraient négativement les prix des produits agricoles et qu’elles seraient exploitées par le secteur des entreprises. Un groupe d’agriculteurs a également accueilli favorablement les lois et a estimé qu’elles ouvriraient la voie à des marchés concurrentiels. À l’heure actuelle, les marchés agricoles sont restreints en raison de la loi sur le comité des marchés des produits agricoles (APMC).

Ces lois étaient (1) la loi de 2020 sur le commerce et le commerce des produits agricoles (protection et facilitation) ; (2) Accord de 2020 sur l’accord des agriculteurs (autonomisation et protection) sur l’assurance des prix et les services agricoles ; et (3) Loi de 2020 sur les produits essentiels (modification) L’intention de la première loi était de fournir un marché alternatif et de créer plus de concurrence sur les marchés de produits afin que les agriculteurs puissent obtenir de meilleurs prix.

La deuxième loi visait à promouvoir l’agriculture contractuelle pour les produits agricoles de grande valeur destinés à la transformation agricole et à l’exportation. Ces lois devaient avoir des prix plus élevés pour les agriculteurs et un meilleur accès aux technologies agricoles améliorées. La troisième loi devait développer un système transparent pour le stockage des produits essentiels.

L’intention d’introduire ces réformes était d’attirer des investissements dans l’agriculture et l’agro-industrie, de moderniser l’agriculture indienne et d’augmenter les revenus des agriculteurs. Malheureusement, la faible communication sur les avantages potentiels de ces lois pour les agriculteurs et le grand public a conduit à des appréhensions au sujet de ces lois.

L’abrogation de ces lois est un revers pour le processus de réforme. C’est exactement comme cela que l’Inde a raté la première et la deuxième industrialisation aux 19e et 20e siècles. Nous avons également raté la troisième révolution technologique, car les politiques et les cadres réglementaires n’étaient pas propices et l’Inde est loin derrière. L’industrie et l’agriculture sont deux piliers importants de l’économie indienne et contribuent ensemble à environ 45% du PIB. Avec une approche de statu quo, nous passerons à côté des opportunités émergentes dans le secteur agricole. À l’échelle mondiale, la demande de produits de haute valeur et transformés augmente rapidement.

La demande de matières premières agricoles et de leurs sous-produits augmente également pour des utilisations alternatives, notamment l’énergie verte. Nous devons tirer les leçons de nos réalisations dans la révolution numérique, qui a été rendue possible en créant un environnement favorable pour le secteur privé grâce à des réformes fondées sur les besoins.

Il y aura un recul des investissements dans l’agriculture. Le secteur a besoin d’énormes investissements pour créer des agro-infrastructures à la fois au niveau de la ferme et en amont pour le développement des agro-marchés, de l’agro-industrie, des entrepôts, des entrepôts frigorifiques, de la logistique, etc. Le gouvernement a annoncé le Fonds pour l’infrastructure agricole de Rs 1 lakh crore pour la création d’installations post-récolte, telles que la mise en place d’installations de stockage et de transformation, afin d’assurer aux agriculteurs des prix plus élevés pour leurs produits. L’abrogation de ces lois aura une réponse tiède du secteur privé pour l’investissement dans le développement de l’agro-infrastructure.

L’abrogation de ces lois aura également des implications pour attirer les IDE dans le secteur. À l’heure actuelle, 100 % d’IDE sont autorisés par la voie automatique pour (1) la floriculture, l’horticulture, l’apiculture et la culture de légumes et de champignons dans des conditions contrôlées ; (2) développement et production de semences et de matériel végétal ; (3) l’élevage, la pisciculture et l’aquaculture dans des conditions contrôlées ; et (4) les services liés à l’agriculture et ses secteurs connexes. On s’attendait à ce que les IDE encouragent l’agriculture contractuelle et développent des marchés alternatifs. Le flux d’IDE va ​​ralentir en raison du retrait de ces lois.

La voie à suivre pour le gouvernement est de discuter avec tous les dirigeants agricoles (à la fois contre et en faveur des lois agricoles) sur chaque point au profit des agriculteurs et de l’agriculture. Le Centre peut également élaborer des lois agricoles modèles et les États peuvent disposer d’une certaine flexibilité pour les modifier en fonction de leur situation, mais sans violer le concept « une nation, un marché ». Le gouvernement et les agriculteurs peuvent examiner les suggestions faites par le comité constitué par la Cour suprême sur les trois lois agricoles après qu’une section d’agriculteurs ait contesté la légalité des lois.

L’auteur est l’ancien directeur, Asie du Sud, Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, et secrétaire, Académie nationale des sciences agricoles, New Delhi

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.