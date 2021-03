Abroger l’autorisation d’utiliser la force militaire maintenant ⋆ .

Un carabinier de la Compagnie I, 3e Bataillon, 5e Régiment de Marines, se prépare à déplacer son équipe de pompiers lors d’un exercice d’intégration de chars dans le Camp Baharia de Falluja en Irak en 2004. (Sergent Luis R. Agostini / USMC / via .)

L’argument en faveur de l’abrogation ne tient pas compte des mérites de notre participation au conflit. C’est une question d’hygiène républicaine élémentaire.

Loin du tourbillon et du cliquetis habituels, éloigné des attentions de la foule en colère, le Congrès des États-Unis envisage de faire quelque chose de valable pour changer. En 2002, à la suite du 11 septembre, la législature fédérale a adopté une autorisation d’utilisation de la force militaire (AUMF) en Irak. Dix-neuf ans plus tard, cette disposition figure toujours dans les livres – un mandat sans fin pour dilettant l’aventurisme présidentiel. Désormais, si un groupe bipartite de législateurs réussit, ce mandat sera finalement abrogé. Les Américains devraient espérer sincèrement que c’est le cas.

L’argument en faveur de l’abrogation de l’AUMF ne tient pas compte des mérites de notre implication en Irak. C’est structurel – une question d’hygiène républicaine élémentaire. En 1793, James Madison a soutenu que «dans aucune partie de la constitution il n’y a plus de sagesse à trouver que dans la clause qui confie la question de la guerre ou de la paix à la législature, et non au département exécutif. Cela ne peut cependant rester vrai que si le législateur consent à examiner cette question de manière récurrente. La confiance, comme tant d’autres choses en politique, découle d’un débat commun et d’une considération sérieuse, et les autorisations de pouvoir durables ont tendance à étouffer ces habitudes dans la crèche.

À quand remonte la dernière fois que nous avons sérieusement débattu de l’Irak? Au Congrès, dans les médias et à la table de la cuisine, ce n’est qu’une réflexion après coup. Au lieu de cela, nos différends se déroulent uniquement dans le ballon de Washington – l’armée elle-même se voit attribuer un rôle clé. Nous sommes donc arrivés au pire de tous les mondes – d’abord en transférant le pouvoir du législatif à l’exécutif, puis en le transférant du président à l’armée. Un principe fondamental du système politique américain est que l’armée permanente soit subordonnée au pouvoir civil. Il ne peut y avoir d’exception pour l’Irak.

Et pourtant, petit à petit, de telles exceptions sont devenues notre norme. Soixante-quatre ans plus tard, nous n’avons pas abrogé la résolution extraordinairement illimitée d’Eisenhower sur le Moyen-Orient. Trente ans plus tard, nous n’avons pas abrogé l’AUMF qui a légalisé notre première guerre du Golfe. Vingt ans plus tard, nous n’avons pas abrogé la résolution ouverte qui autorise la «guerre contre le terrorisme». Ils sont assis là comme des ornements, éclipsant l’article I.

Il était une fois, le Congrès déclarait la guerre face à une menace discrète, puis annulait sa déclaration une fois la menace supprimée. Maintenant, s’ils dérangent du tout, les législateurs font pression sur le mur de la Maison Blanche, puis se mettent à l’abri jusqu’à leur retraite. On dit souvent que, étant donné la pusillanimité de rang de la plupart des politiciens, un tel retour en arrière est inévitable. Et c’est peut-être le cas. Mais, en tant que société, nous ferions bien de rejeter cette excuse et d’insister à la place pour que tout législateur qui cherche à se soustraire à sa responsabilité soit rapidement destitué. Déterminer la nature, l’ampleur et les limites de la politique étrangère américaine est le rôle le plus sacré et le plus important du Congrès. Que ce soit difficile et risqué n’est pas un défaut, mais une préordination. Établir nos structures de permission sur la base «un Congrès, une voix, une fois» est une habitude aussi absurde qu’on peut l’imaginer. Pourquoi l’acceptons-nous?

Surtout maintenant, après que les avertissements ont été confirmés, cette question fait rage. Lorsque, le 14 septembre 2001, Barbara Lee est devenue la seule membre du Congrès à voter contre l’AUMF d’origine, elle a expliqué qu’elle craignait qu’on ne lui demande de voter pour «une guerre ouverte sans stratégie de sortie ni objectif ciblé. . » Citant Wayne Morse, qui avait été l’un des deux seuls sénateurs à s’opposer à la résolution ouverte sur le golfe du Tonkin qui a conduit à l’escalade désastreuse au Vietnam, Lee a prédit que les États-Unis commettaient «une grave erreur en subvertissant et en contournant la Constitution du les États Unis. »

Qui, maintenant, peut douter qu’elle était sur quelque chose? Deux décennies se sont écoulées depuis que Lee a prononcé ce discours, et non seulement la disposition à laquelle elle s’est opposée a été utilisée pour justifier une intervention dans sept pays différents, mais elle reste dans les livres et y restera probablement même si son successeur de 2002 est réduit. .

«La liberté, une fois perdue», a soutenu Thomas Jefferson, «est perdue à jamais». Hélas, une règle similaire s’applique au pouvoir, qui, une fois accordé, s’avère quasiment impossible à contenir. Au cours des sept dernières décennies, nous avons eu des présidents des deux partis, de nombreuses idéologies, d’approches bellicistes, d’approches accommodantes et d’approches quelque part. entre les deux – et, pour un homme, ils ont utilisé toute l’autorité dont ils pourraient vraisemblablement prétendre qu’elle était à leur disposition pendant que le pouvoir législatif a choisi de faire le mort. Le résultat a été un désordre tout-puissant que notre politique instable a largement choisi d’ignorer. Dans les semaines à venir, le Congrès a une chance de rectifier cela – et, ce faisant, de ramener ce sujet le plus central dans le giron auquel il appartient.