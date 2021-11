Abroger les lois agricoles d’ici le 26 novembre, a déclaré Rakesh Tikait au Centre ; met en garde contre l’escalade des protestations

Dimanche, Tikait avait averti le gouvernement qu’il y aurait des conséquences s’il tentait d’éloigner de force les manifestants des frontières de Delhi.

Le chef de l’Union de Bharatiya Kisan (BKU), Rakesh Tikait, a averti lundi le Centre d’une escalade des manifestations aux frontières de Delhi si les demandes des agriculteurs, y compris le retrait des trois lois agricoles litigieuses, n’étaient pas satisfaites d’ici le 26 novembre.

« Le gouvernement central a le temps jusqu’au 26 novembre, après quoi à partir du 27 novembre, les agriculteurs atteindront la frontière sur les sites de protestation autour de Delhi par des tracteurs des villages et renforceront le site de protestation avec de solides fortifications », a-t-il tweeté.

Dimanche, Tikait avait averti le gouvernement qu’il y aurait des conséquences s’il tentait d’éloigner de force les manifestants des frontières de Delhi. Il a déclaré que les agriculteurs transformeraient les bureaux du gouvernement à travers le pays en « galla mandis » (marchés aux céréales).

